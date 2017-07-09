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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۴

مدیرکل جهاد کشاورزی البرز:

ایستگاه ماهدشت قابلیت انتقال ۱۳۰۰ لیتر بر ثانیه را دارد

ایستگاه ماهدشت قابلیت انتقال ۱۳۰۰ لیتر بر ثانیه را دارد

کرج - مدیرکل جهاد کشاورزی استان البرز گفت: ایستگاه پمپاژ طرح انتقال پساب تصفیه خانه ماهدشت قابلیت انتقال یک‌هزار و ۳۰۰ لیتر بر ثانیه را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی در جلسه شورای فنی استان البرز که ظهر یکشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه اقدامات مرتبط با بخش کشاورزی پروژه ایستگاه پمپاژ طرح انتقال پساب تصفیه خانه ماهدشت اجرایی شده است، اظهار کرد: صرفه جویی در مصرف آب و بهره برداری از پساب تصفیه شده ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه پروژه ماهدشت سال ۹۰ با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار آغاز و در سال ۹۵ با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل اسناد خزانه در جهت تکمیل طرح دنبال شد، گفت: این ایستگاه قابلیت انتقال هزار و ۳۰۰ لیتر در ثانیه را دارد.

موسوی بیان کرد: در این طرح امکان اختصاص ۶۵۰ لیتر در ثانیه برای کشاورزان ماهدشت و اشتهارد وجود دارد.

مدیرکل جهادکشاورزی استان البرز تصریح کرد: در سفر ریاست جمهوری به استان البرز اعتبار مورد نیاز برای اختصاص به آبیاری تحت فشار، تصویب شد.

کد مطلب 4025818

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