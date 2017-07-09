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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

رئیس هیئت جودو استان‌همدان:

تیم همدان در مسابقات کاتا قهرمانی کشور اول شد

تیم همدان در مسابقات کاتا قهرمانی کشور اول شد

همدان-رئیس هیئت جودو استان‌همدان گفت: تیم همدان در دوازدهمین دوره رقابت‌های جودو قهرمانی کشور در رتبه نخست ایستاد.

جلال نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی تیم همدان در مسابقات کاتا قهرمانی کشور اظهار داشت: دوازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی کاتا به میزبانی شهرستان اراک استان مرکزی برگزار شد.

وی افزود: در پایان این رقابت‌ها و در بخش تیمی، همدان به مقام قهرمانی رسید، تیم اصفهان الف نایب‌قهرمان شد و تیم قم در جای سوم ایستاد.

رئیس هیئت جودو استان‌همدان با اشاره به نتایج بخش انفرادی گفت: در بخش انفرادی در جودو کاتا جاوید وشیری از استان خراسان اول شد، کیوان حقیقت و رحمان رحمانی فرد از استان تهران دوم شدند و جودوکاران مازندران و فریدی وثوق و کریمی ناصر از همدان مشترکا بر سکوی سوم ایستادند.

نصرپور عنوان کرد: در کودوکان گوشین جوتسو کاتا، صحرایی و سالاری از قم بر سکوی نخست ایستادند، نجفی و کریمی از همدان دوم شدند و سید مهدی پورحسینی و مهران دهقانی زاده از تهران سوم و میقانی و تهرانی از استان گلستان به مقام سوم دست یافتند.

وی با اشاره به سایر نتایج بیان کرد: در ناگه نو کاتا همدان اول شد و عنوان نایب‌قهرمانی به گلستان رسید.

رئیس هیئت جودو استان‌همدان عنوان کرد:  نفرات اول تا سوم مشترک این مسابقات برای حضور در مسابقات جهانی و آسیایی به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

کد مطلب 4025819

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