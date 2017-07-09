تیم همدان در مسابقات کاتا قهرمانی کشور اول شد

جلال نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی تیم همدان در مسابقات کاتا قهرمانی کشور اظهار داشت: دوازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی کاتا به میزبانی شهرستان اراک استان مرکزی برگزار شد.

وی افزود: در پایان این رقابت‌ها و در بخش تیمی، همدان به مقام قهرمانی رسید، تیم اصفهان الف نایب‌قهرمان شد و تیم قم در جای سوم ایستاد.

رئیس هیئت جودو استان‌همدان با اشاره به نتایج بخش انفرادی گفت: در بخش انفرادی در جودو کاتا جاوید وشیری از استان خراسان اول شد، کیوان حقیقت و رحمان رحمانی فرد از استان تهران دوم شدند و جودوکاران مازندران و فریدی وثوق و کریمی ناصر از همدان مشترکا بر سکوی سوم ایستادند.

نصرپور عنوان کرد: در کودوکان گوشین جوتسو کاتا، صحرایی و سالاری از قم بر سکوی نخست ایستادند، نجفی و کریمی از همدان دوم شدند و سید مهدی پورحسینی و مهران دهقانی زاده از تهران سوم و میقانی و تهرانی از استان گلستان به مقام سوم دست یافتند.

وی با اشاره به سایر نتایج بیان کرد: در ناگه نو کاتا همدان اول شد و عنوان نایب‌قهرمانی به گلستان رسید.

رئیس هیئت جودو استان‌همدان عنوان کرد: نفرات اول تا سوم مشترک این مسابقات برای حضور در مسابقات جهانی و آسیایی به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.