استفاده از قالب هنر برای ارائه مفاهیم دینی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، حجت الاسلام عباس اسکندری در حاشیه بازدید از کارگاه کمپین تبلیغاتی «شاد باشیم» که در حرم کریمه اهل بیت(ع) برپاست، گفت: با توجه به تأثیرگزاری هنر در جامعه خیلی باید زودتر از این زمانی که این کارگاه برپا شده در عرصه انتقال مفاهیم دینی در قالب هنر فعالیت‌ها را شروع می‌کردیم و از ذوق هنری بهره می‌گرفتیم اما هنوز هم دیر نشده و باید با سرعت بیشتری به گسترش چنین کارگاه‌هایی اهتمام بورزیم و از فرصت‌ها و ذوق‌های هنری استفاده کنیم.

وی افزود: در حال حاضر برای گسترش چنین کارگاه‌هایی نیاز جدی به فضا و مشوق‌های بیشتری هستیم و مسئولین امر نیز باید به این امور بها بدهند و حمایت جدی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: با توجه به شعار اصلی این کارگاه مبنی بر شاد بودن، باید انتقال این شعار و مفاهیم دیگر ناظر بر درون و محتوای این شعار باشد و کارهایی را به جامعه معرفی کرد که شادی درونی برای انسان به ارمغان می‌آورد.

وی اظهار داشت: انجام اعمالی برای یک شخص باعث می‌شود آن فرد از درون خود به آرامش برسد و احساس شادی کند و این همان مسئله اصلی و محتوایی این شعار است که باید با خلق تصاویر هنری این اعمال به جامعه معرفی شود.

حجت الاسلام اسکندری بیان داشت: وجه درونی و محتوایی و باطنی شادی باعث زدودن غم‌های درونی خواهد شد بر خلاف گناه که جز حسرت و غم اندوه چیزی به دنبال نخواهد داشت.

وی در ادامه گفت: استمرار این کارگاه‌ها و نهادینه کردن و فرهنگ سازی توسط ارائه مفاهیم دینی در قالب هنر و معرفی شادی‌های باطنی و واقعی بر اساس آموزه‌های دینی امری ضروری و بسیار مهم است.