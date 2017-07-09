۲ شیفته شدن ۳ درمانگاه تامین اجتماعی اهواز را پیشنهاد کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، صادق جلیلی پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود اظهار کرد: ۶ بیمارستان، ۲۵ مرکز سرپایی و یک بیمارستان هیئت مدیره ای در خوزستان داریم. در شهرستان دزفول یک بیمارستان با پیشرفت فیزیکی ۴۸ درصد، در آبادان با پیشرفت ۶۰ درصدی در حال ساخت داریم.

وی افزود: حدود ۵۰۰ تخت فعال در استان داریم که در سال گذشته بیش از پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ویزیت کردند. ۵۳ هزار بستری، دو هزار و۵۰۰ عمل جراحی، هشت هزار زایمان طبیعی و هفت هزار سزارین داشتیم. ۲۶ هزار سونوگرافی، ۱۹۱ هزار نفر رادیولوژی، ۵۹۰ هزار آزمایشگاه، ۱۵۰ هزار نفر نوار قلب، تزریقات و سرم یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بودند. ۳۷۳ میلیارد تومان اعتبار در بخش درمان مستقیم هزینه کردیم؛ ۸۳۴ میلیارد تومان اعتبار غیر مستقیم برای مراکز دارای قرارداد با ما هزینه شده است.

جلیلی تصریح کرد: سال گذشته آزمونی را داشتیم که ۶۴ پزشک متخصص، عمومی، دندانپزشک و ۸۱ نفر پرستار، بهیار و نیروهای پشتیبانی را جذب کردیم. در سال گذشته ۳۵۹ قلم تجهیزات پزشکی را برای استان خریداری کردیم که چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ارزش ریالی داشتند. برخی از اقلام از درون استان و برخی دیگر نیز خود تجهیزات پزشکی تهیه کرده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان گفت: ۳۰ آمبولانس فعال داریم که با اعتبارات پیش بینی شده امسال نیز تعدادی دستگاه جدید خریداری خواهیم کرد که پیش بینی ما روی۱۰ دستگاه است. سازمان تأمین اجتماعی نهضت آی. تی را شروع و بسیاری از کارها به سمت الکترونیکی شدن حرکت می کند. از جمله طرح های انجامی، دفترچه الکترونیک هست که در تمام مراکز این طرح جاری و ساری است.

جلیلی افزود: تمامی مراکز شهرستان های ما به سیستم اتوماسیون متصل هستند و تمامی مکاتبات بر اساس آن انجام می شود.

وی بیان کرد: ارتقای هتلینگ در بیمارستان نیز یکی دیگر از فعالیت های سازمان است. دو بخش بیمارستان امیرالمؤمنین انجام و سایر بخش ها در نوبت قرار دارند. اورژانس بیمارستان امیرالمؤمنین به صورت کامل بازسازی می شود و بسیار مجهز با ۲۶ تخت راه اندازی می شود که کارهای آن در حال انجام است. در بیمارستان مسجدسلیمان نیز کار هتلینگ به پایان رسیده و بخش های خوبی در اختیار بیماران قرار دادیم. بیمارستان بهبهان نیز در دستور کار است که بخش زنان آن هم تمام شد.

جلیلی ادامه داد: بیمارستان ماهشهر نیز که چون نوساز است نیازی به این ارتقا ندارد و سایر بیمارستان ها هم یا انجام شده یا نیازی ندارند. هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سال گذشته اعتبار اختصاص داده شده که آن را برای عملیات ساختمانی مشخصا در درمانگاه های ایثار و شهید نریمی اهواز و آزمایشگاه اندیمشک هزینه شد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان اظهار کرد: پیشنهاد دادیم که سه درمانگاه در سطح اهواز دو شیفته شود تا خدمات رسانی به بیمه شدگان با سهولت بیشتری انجام شود. با پیگیری یوسفی و الباجی نماینده مردم اهواز در مجلس و استاندار به زودی درمانگاه شهرستان باوی در شهر ملاثانی احداث می شود.

وی عنوان کرد: طرح تحول سلامت نیز با وجود اینکه به نام وزارت بهداشت هست ولی بار زیادی از آن روی دوش سازمان تأمین اجتماعی است. به عنوان نمونه در سال ۹۲ اعتبارات درمان غیرمستقیم ما ۳۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۵ به ۸۲۴ میلیارد تومان رسیده است.



