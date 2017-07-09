اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر اصل مهم در پیشگیری از آسیب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی که به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، اظهار کرد: در سال جاری نگاه ویژهای به موضوعات اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر داریم.
صالحی تصریح کرد: جامعهای بانشاط و سالم است که عاری از مواد مخدر باشد و تحقق این مهم با توجه به گسترش جامعه امروزی و ورود راههای گوناگونی که جوانان و فرزندان ما را به دام اعتیاد گرفتار میکند، باید با برنامهریزیهای دقیق انجام بگیرد.
وی با اشاره به ابلاغ مقام معظم رهبری در مهرماه سال ۸۵ در خصوص مبارزه با مواد مخدر، یکی از مهمترین محورهای این ابلاغیه را کاهش ۲۵ درصدی آمار معتادان در برنامه ششم توسعه عنوان کرد و افزود: به همین منظور برنامههایی تدوینشده است.
وی کاهش ۵ درصدی ورود قاچاق، کاهش دسترسی به مواد مخدر، شناسایی مناطق آلوده به مواد مخدر در استان، شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان مواد مخدر، کاهش ۵ درصدی نرخ شیوع اعتیاد و کاهش معتادان پس از درمان به چرخه زندگی و کار را ازجمله این برنامهها برشمرد که در استان اجرایی خواهد شد.
رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی با اشاره به افزایش ورود زنان و افراد جوان و تحصیلکرده جامعه به سمت مواد مخدر و اعتیاد، گفت: در این خصوص آمار دقیقی از رشد اعتیاد جوانان و بانوان در استان نداریم.
صالحی نهاد خانواده را در پیشگیری از بروز و ظهور پدیده اعتیاد در جامعه مؤثر دانست و اظهار کرد: ضعف کنترل و مدیریت فرزندان، آموزشهای ناصحیح مهارتهای زندگی، سبک فرزند پروری و غیره در نهاد خانواده به بحث اعتیاد دامن میزند.
وی با تأکید بر اینکه اعتیاد جزو اولویتهای پنجگانه در کشور محسوب میشود، تصریح کرد: آحاد مردم، نخبگان، اصحاب اندیشه و رسانه، مراکز علمی و دانشگاهی باید درزمینهٔ آموزش و پیشگیری از اعتیاد دغدغه داشته باشند.
وی بابیان اینکه متوسط سن اعتیاد در کشور ۲۴ سال است، عنوان کرد: خراسان شمالی در این شاخص با متوسط سن ۳۰ سال، جزو استانهای متوسط کشور است.
استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: به دلایل مباحث فرهنگی و مشکلات جانبی ناشی از آن، آمارهای دقیقی در حوزه اعتیاد نداریم.
سفیران مبارزه با مواد مخدر در خراسان شمالی فعال میشوند
رئیس کمیته توسعه مشارکتهای مردمی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی نیز در این جلسه از فعالیت شخصیتهای علمی، هنری، فرهنگی، ورزشی و غیره استان در قالب سفیران اجتماعی مبارزه با مواد مخدر خبر داد.
محمدتقی ایرانی اجرای برنامههای فوقالعاده برای این سفیران برای فعالیت در خصوص پیشگیری از اعتیاد و آگاهی بخشی به جامعه هدف را ازجمله برنامههای مبارزه با مواد مخدر در خراسان شمالی برشمرد.
ایرانی با تأکید بر پیوند دانشگاه با صنعت در خراسان شمالی عنوان کرد: امروز نیازمند فعالیت دانشگاه کارآفرین، ثروت آفرین و دانشبنیان در تمام حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهخصوص در حوزه پیشگیری از اعتیاد هستیم.
وی با اشاره به اینکه امسال، شعار «گوش کردن به کودکان و جوانان گام نخست در کمک به رشد سالم و ایمن آنهاست» بهعنوان شعار سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر انتخابشده است، اظهار کرد: امروز در خانوادههای ایرانی با مشکل گفتگو مواجه هستیم.
وی بابیان اینکه امروز در خانوادههای خود کمتر با یکدیگر و اعضای خانواده به صحبت و گفتگو مینشینیم، عنوان کرد: اوقات فراغت فرزندان باید در جهت سالم و با تفریحات برنامهریزیشده در کنار خانواده صرف شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی از فعالیت ۵۳ سازمان مردمنهاد در حوزه مبارزه با مواد مخدر در سال ۹۵ خبر داد و نقش این سمنها را در جهت مشارکت در مبارزه و پیشگیری از اعتیاد مؤثر توصیف کرد.
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