شاخص‌ توزیع اعتبارات در استان همدان بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مرادیپناه ظهر یکشنبه در کمیته برنامهریزی شهرستان بهار اظهار کرد: اعتبارات بر اساس خط مشی و جهتگیریها و بر اساس دستورالعمل ها و سیاست های بودجه ای توزیع شده است.
وی با اشاره به اینکه شاخصهای توزیع اعتبارات شهرستانی باید بازنگری شود، گفت: ما به سهم شهرستان بهار گلهمندیم و باید سهم این شهرستان بیشتر شود.
وی اضافه کرد: مجموع اعتبارات سال ۹۶ شهرستان بهار از محلهای اعتبارات استانی، سه درصد نفت و گاز و توازن ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مصوب شده که در فصول مختلف تعریف شده هزینه خواهد شد.
فرماندار شهرستان بهار افزود: توسعه شهرک صنعتی بهاران و ایجاد امکانات زیربنایی، احداث کانال و بندهای انحرافی، اصلاح آب شبکه در شهرها و روستاها، ایجاد زیرساختها در روستاها، تجهیز فرهنگسرای بهار، پروژههای فرهنگی و ورزشی، بهسازی روستاها، ایجاد خانههای بهداشت در روستاهای اختاچی، آبرومند، پرلوک، رسولآباد، زاغه، میهمله سفلی و حسامآباد و مراکز بهداشتی در روستاهای حسینآباد عاشوری، دستجرد، بهبود مراکز درمانی و احداث مرکز بهداشتی شهری در شهرک فرهنگیان بهار، تکمیل مجتمع فرهنگی تبلیغی بهار و زیرگذر آبرومند از مهمترین پروژهها هستند.
وی با انتقاد از خرد شدن اعتبارات برای پروژهها گفت: برای رسیدن به اهداف دستگاهها از خرد شدن اعتبارات بپرهیزند و همچنین جهاد کشاورزی نیز درصدد پروژههای کلان مانند احداث کانال انتقال آب برآید و از هزینه اعتبارات عمرانی برای مسائل جاری پرهیز شود.
وی با اشاره به اینکه امسال در هیچ نقطه شهرستان بحران آب نخواهیم داشت، افزود: امور آب استان و شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی باید به شهرستان توجه بیشتری داشته باشند و به اندازه جنوب استان به این شهرستان کمک کنند تا مردم شهرستان بهار نیز از اعتبارات بهرهمند شوند.
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