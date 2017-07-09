ثبت نام بدون آزمون دانشگاه پیام نوراستان در نیمه دوم مرداد ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان سجاد سجادی در رابطه با این موضوع افزود: تمام کسانی که در کنکور سراسری شرکت کرده و یا شرکت نکرده‌اند در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی می‌توانند رشته‌های بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور را انتخاب کنند.

سجادی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت و کیفیت دانشگاه پیام نور به اطلاع داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته‌های پذیرش بدون آزمون یا صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور می‌رساند که برای ثبت‌نام در رشته‌های تحصیلی دانشگاه می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد از رشته‌های پذیرنده در این مرحله اطلاع حاصل کرده و ضمن مشخص کردن رشته مورد علاقه خود به مرکز دانشگاهی محل پذیرش رشته مورد تقاضا و یا سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.