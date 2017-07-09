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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر:

۱۵ دستگاه تریلر حامل کالای قاچاق در دشتستان توقیف شد

۱۵ دستگاه تریلر حامل کالای قاچاق در دشتستان توقیف شد

بوشهر - جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: ۱۵ دستگاه تریلر حامل ۲۳ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در شهرستان دشتستان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا رزمی اظهار داشت: با توجه به تأثیرات قاچاق کالا بر اقتصاد و چرخه تولید کشور، فرماندهی انتظامی استان بوشهر با برنامه ریزی جامع، مبارزه با قاچاق کالا را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا عوامل انتظامی حین کنترل وسایل نقلیه عبوری، ۱۵ دستگاه کشنده تریلی که مشکوک به حمل کالای قاچاق بودند را توقیف کردند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: در بازرسی از وسایل نقلیه توقیفی، انواع کالای قاچاق شامل لوازم یدکی خودرو، لوازم خرازی، مواد غذائی، ابزارآلات و لوازم یدکی موتور سیکلت فاقد مدارک گمرکی که به صورت قاچاق در حال انتقال به دیگر نقاط کشور بودند کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان ارزش محموله های قاچاق مکشوفه را ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کرد و اظهار داشت: در این ارتباط ۱۵ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 4025828

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