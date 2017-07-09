به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان کشور امروز در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه با موضوع برنامههای اوقات فراغت این اتحادیه در تابستان امسال برگزار شد ، اظهار داشت: فعالیّتهای اوقات فراغت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان کشور از اول تیر آغاز شده است.
وی ادامه داد: بر اساس سیر فکری تربیتی اتحادیه و اسناد بالادستی، برنامههای اوقات فراغت خود را عملیاتی میکنیم و رویکرد فعالیتها به صورت استانی و منطقهای و با توجه به شرایط و اقتضائات بومی، این امور به استانها تفویض اختیار شده است تا با توجه به شرایط فرهنگی منطقه خود، برنامهریزی لازم را داشته باشند.
دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان کشور با تأکید بر اینکه نگاه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان در اوقات فراغت خانوادهمحور است، گفت: معتقد هستیم متولی اصلی برنامههای اوقات فراغت خانواده است و همه دستگاههای فرهنگی، تربیتی و آموزشی در کنار خانواده قرار گرفته و مکمل کارهای تربیتی هستند.
علامتی خانواده را محوریترین عنصر تربیت برشمرد و خاطرنشان کرد: اوقات فراغت مختص تابستان نیست، بلکه در طول زندگی یک فرد اتفاق میافتد و مهم این است که فرد بهنحو مطلوب از این اوقات بهرهبرداری کند.
وی با اشاره به جزئیات برنامههای طراحیشده اوقات فراغت دانشآموزان در تابستان خاطرنشان کرد: قرارگاههای دانشآموزی شامل تجمع هفتگی اعضای اتحادیه دانشآموزان با حضور مربیان و سرگروهها و شامل فعالیتهای متنوعی است.
دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان کشور با اشاره به برنامههای قرارگاهی دانشآموزی اتحادیه تصریح کرد: این برنامهها شامل برنامههای تربیتی، ورزشی و فرهنگی است؛ مانند بازدید از مناطق علمی و صنعتی، اردوها، حضور در نماز جمعه و مساجد، هیأت انصارالمهدی، کوهپیمایی، کلاسهای تقویتی، گروههای علمی، حضور در کلاس مهارتآموزی، مشاوره فردی، اقدامات عامالمنفعه و سرکشی از خانوادههای معظم شهدا.
علامتی برگزاری «خیمه معرفت» را یکی از اهداف فکری تربیتی اتحادیه برشمرد و گفت: این برنامه در قالب قرارگاهها اتفاق میافتد و در آن بحثهای دینی و معرفتی در قالب نشستهای صمیمی، آموزش چهره به چهره و کوهپیمایی صورت میگیرد؛ ضمن اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰۰ قرارگاه دانشآموزی در کشور فعالیت میکند.
وی یادآور شد: اردوی آموزشی تشکیلاتی «طلایهداران فردا» در راستای هویتبخشی به مسئولان اتحادیه دانشآموزی مدارس در قالب اردوی یکهفتهای برگزار میشود که در آن آموزشهای تخصصی تکمیلی در حوزه تشکیلاتی به شرکتکنندگان ارائه میشود و مخاطبان این اردو مسئولان انجمن اسلامی و هیأتهای سراسر کشور هستند.
دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان کشور بابیان اینکه بیش از ۲۰ هزار دانشآموز متوسطه دوم از اول تیرماه تا پایان شهریور در این طرح شرکت میکنند، افزود: سومین برنامه اتحادیه در تعطیلات تابستان، اردوهای تربیتی جهادی است که تلاشی برای محرومیتزدایی است؛ ضمن اینکه این اردوها اقدامی مهم تربیتی بوده و نقش مهمی در فرآیند شکلگیری شخصیت نوجوانان دارد.
علامتی چهارمین برنامه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموز کشور را طرح «هر عضو انجمن اسلامی یک مهارت» برشمرد وخاطرنشان کرد: با توجه به شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده است، مهارتآموزی و آمادگی ورود به بازار کار است که از اجزاء مهم اقتصاد مقاومتی است.
وی تصریح کرد: بر اساس تفاهمنامهای که بین اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان و سازمان آموزش فنی و حرفهای منعقد شده است، از ظرفیت این سازمان استفاده میکنیم و دانشآموزان انجمن اسلامی یک مهارت را در تابستان در این مراکز فرامیگیرند.
دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان کشور از تحتپوشش قرار دادن بیش از ۳۰ هزار دانشآموز عضو اتحادیه به صورت رایگان در این طرح خبر داد و گفت: طرح «دادرس» پنجمین برنامه اتحادیه بوده و برای آشنایی دانشآموزان با مهارت امداد و نجات انجام میشود که این برنامه طی تفاهمنامهای که با جمعیت جوانان هلالاحمر صورت گرفته است در تابستان به صورت رایگان برای ۲۰ هزار دانشآموز اجرایی میشود.
علامتی طرح «کندوی کتاب» با ششمین برنامه تابستانی اتحادیه برشمرد و اظهار داشت: در این طرح به معرفی کتابهای مختلف و مباحث مربوط به آن پرداخته میشود.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان «هفته برنامههای ورزشی» هفتمین برنامه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان در تابستان امسال برشمرد و خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه ورزش در جامعه برنامههای ورزشی در دستورکار اتحادیه قرار دارد که به صورت ویژه و در قالب یک هفته در مردادماه با عنوان هفته برنامههای ورزشی اتحادیه انجام خواهد شد.
وی از برنامه ملی «چند قدم تا آسمان» بهعنوان هشتمین برنامه تابستانی اتحادیه نام برد و یادآور شد: در راستای برنامههای ورزشی و تربیتی، این برنامه اجرا میشود و دانشآموزان عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی در نیمه دوم مردادماه امسال به قله ۴۸۱۱ متری سبلان در استان اردبیل صعود خواهند کرد.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان «فعالیت هیأتهای انصارالمهدی» دانشآموزان عضو اتحادیه را از برنامههای دیگر اتحادیه انجمنهای اسلامی بر شمرد و بیان داشت: این برنامهها به صورت هفتگی و در قالب برگزاری دعای عرفه، جشن عید سعید غدیر و دهه کرامت انجام میشود؛ ضمن اینکه روز ملی دختران همزمان با ولادت حضرت معصومه(س) از سوی واحد خواهران این اتحادیه برگزار میشود.
لازم به ذکر است در این نشست از پوستر طرح طلایهداران فردا، اردوهای آموزشی ـ تشکیلاتی انجمن اسلامی دانشآموزان که در تابستان امسال اجرا میشود، رونمایی شد.
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