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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۰

یک مقام مسئول به مهر خبر داد؛

فروداضطراری درفرودگاه امام/در حال تدارک هواپیمای جایگزین هستیم

فروداضطراری درفرودگاه امام/در حال تدارک هواپیمای جایگزین هستیم

عضو هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: با توجه به جدی بودن نقص فنی ایرباس هما به مقصد آمستردام، امکان تعمیر آن در کوتاه مدت وجود ندارد.

کوروش فتاحی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نقص فنی هواپیمای ایرباس ۶۰۰ ـ ۳۰۰ ایران ایر گفت: این هواپیما به مقصد آمستردام در حرکت بود که به علت نقص فنی در موتور، به فرودگاه امام خمینی (ره) بازگشت و فرود اضطراری داشت.

معاون عملیات فرودگاهی فرودگاه امام خمینی (ره) افزود: پرواز ۷۲۵ ایران ایر توانست به سلامت مجددا در فرودگاه امام به زمین بنشیند و برای هیچ یک از سرنشین و خدماه پروازی مشکلی پیش نیامد.

عضو هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی افزود: به نظر می رسد نفص فنی این هواپیما جدی باشد و امکان تعمیر آن در کوتاه مدت وجود ندارد؛ به همین دلیل ایران ایر در حال جایگزینی هواپیمای جدید برای انجام این پرواز است تا مسافران با تأخیر بیشتر در پرواز مواجه نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز تهران- آمستردام شرکت هواپیمایی هما قرار بود ساعت ۸:۴۵ صبح امروز انجام شود که با حدود ۵ ساعت تاخیر، این پرواز در ساعت ۱۳:۳۰ انجام شد اما بدلیل نقص فنی، ناچار شد به فرودگاه امام بازگردد.  

کد مطلب 4025832

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