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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۴

معاون تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه مطرح کرد:

نبود عزم جدی مبارزه با مواد مخدر/تنها منشا اعتیاد بیکاری نیست

نبود عزم جدی مبارزه با مواد مخدر/تنها منشا اعتیاد بیکاری نیست

کرمانشاه- معاون فرهنگی و اجتماعی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه عزم جدی برای مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، گفت: تنها منشا اعتیاد بیکاری نیست و بسیاری از آنان شاغل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی فتح الهی نژاد  امروز یکشنبه در همایش صیانت و گفتمان سازی رویکرد اجتماعی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، با بیان اینکه عزم جدی برای مقابله با مواد مخدر وجود ندارد، گفت: در حالیکه طرف مقابل ما هوشمندانه و  حسابگرانه عمل می کند  مسئولان دانشگاهی هم باید بیشتر به فکر باشند.

وی با رد اینکه تنها منشا اعتیاد بیکاری است و اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از معتادان متاهل و شاغل هستند، افزود: به منظور سالم سازی ادارات سالیانه و بدور از اطلاع قبلی یک آزمایش اعتیاد از کارمندان دریافت شود و با افراد معتاد برخورد شود.

حجت الاسلام فتح الهی نژاد با گلایه از موانع دولتی خاطر نشان کرد: امروزه به راننده های ماشین سنگین اجازه استفاده از فرد کمکی را نمی دهند و همین امر نیز یکی از دلایل اعتیاد بین این رانندگان است.

انتقاد از بسته بودن درب مساجد و فقدان مسجد در ۱۲۰ مجتمع مسکونی کرمانشاه

حجت الاسلام فتح الهی نژاد گفت: یکی از دلایل بسته بودن درب برخی از مساجد عدم توجه به بیانات مقام معظم رهبری است. چه اینکه ماهواره اثر وعظ روحانیت را خنثی کرده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به محدودیت امکانات روحانیت گفت: ۱۲۰ مجتمع و شهرک در کرمانشاه فاقد مسجد است و ما بارها این را به مسئولین متذکر شده ایم.

وی با اشاره به لزوم حاکمیت فرهنگ دینی بر جامعه افزود: مسئولین باید برای رفع کمبودهای مساجد به مسجد سرکشی کنند.

حجت الاسلام فتح الهی نژاد نژاد خواستار ایجاد زمینه برای جذب جوانان به سمت مسجد شد و گفت: جوانان مسجدی پاک و عاری از آلودگی ها هستند.

کد مطلب 4025835

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