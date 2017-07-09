نبود عزم جدی مبارزه با مواد مخدر/تنها منشا اعتیاد بیکاری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی فتح الهی نژاد امروز یکشنبه در همایش صیانت و گفتمان سازی رویکرد اجتماعی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، با بیان اینکه عزم جدی برای مقابله با مواد مخدر وجود ندارد، گفت: در حالیکه طرف مقابل ما هوشمندانه و حسابگرانه عمل می کند مسئولان دانشگاهی هم باید بیشتر به فکر باشند.

وی با رد اینکه تنها منشا اعتیاد بیکاری است و اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از معتادان متاهل و شاغل هستند، افزود: به منظور سالم سازی ادارات سالیانه و بدور از اطلاع قبلی یک آزمایش اعتیاد از کارمندان دریافت شود و با افراد معتاد برخورد شود.

حجت الاسلام فتح الهی نژاد با گلایه از موانع دولتی خاطر نشان کرد: امروزه به راننده های ماشین سنگین اجازه استفاده از فرد کمکی را نمی دهند و همین امر نیز یکی از دلایل اعتیاد بین این رانندگان است.

انتقاد از بسته بودن درب مساجد و فقدان مسجد در ۱۲۰ مجتمع مسکونی کرمانشاه

حجت الاسلام فتح الهی نژاد گفت: یکی از دلایل بسته بودن درب برخی از مساجد عدم توجه به بیانات مقام معظم رهبری است. چه اینکه ماهواره اثر وعظ روحانیت را خنثی کرده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به محدودیت امکانات روحانیت گفت: ۱۲۰ مجتمع و شهرک در کرمانشاه فاقد مسجد است و ما بارها این را به مسئولین متذکر شده ایم.

وی با اشاره به لزوم حاکمیت فرهنگ دینی بر جامعه افزود: مسئولین باید برای رفع کمبودهای مساجد به مسجد سرکشی کنند.

حجت الاسلام فتح الهی نژاد نژاد خواستار ایجاد زمینه برای جذب جوانان به سمت مسجد شد و گفت: جوانان مسجدی پاک و عاری از آلودگی ها هستند.