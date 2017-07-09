غلامحسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت وزنه‌بردار ملایری به اردوی تیم ملی اظهار داشت: سرمربی تیم‌های ملی پایه ۱۳ وزنه‌بردار را برای برپایی اردوی دوهفته‌ای تیم‌های نوجوانان و جوانان به‌منظور آمادگی هر چه بیشتر برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، انتخاب کرد که در بین اسامی دعوت‌شده نام عباس زندی وزنه‌برداری جوان ملایری نیز به چشم می‌خورد.

وی افزود: مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا به میزبانی کاتماندوی نپال از ۳۰ تیر تا ۷ مردادماه برگزار خواهد شد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به برگزاری مسابقه چهارجانبه فوتبال پیشکسوتان در ملایر گفت: مسابقات چهارجانبه پیشکسوتان یادواره پرستوهای عاشق امیران، سرلشکر خلبان شهرستان ملایر با شرکت ۴ تیم از پیشکسوتان همدان، ملایر، بروجرد و اراک در استادیوم تختی شهرستان ملایر برگزار شد.

اکبری خاطرنشان کرد: درنهایت تیم‌های پیشکسوتان همدان، بروجرد و ملایر رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

وی با اشاره اوقات فراغت نوجوانان و جوانان ملایری بیان کرد: با آغاز فصل تابستان و برگزاری جلسات متعدد برنامه‌ریزی‌های خوبی در زمینه غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان انجام شد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: تمامی هیئت‌های ورزشی ملایر در این زمینه کلاس‌های تابستانی خود را فعال کرده‌اند.