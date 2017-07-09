عملکرد کارکنان زندانهای قزوین با استراتژی های سازمان منطبق شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضافراست طلب روز یکشنبه درجلسه شورای اداری اظهارداشت: طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان، یکی از مهمترین مسائلی است که در نظام زندانبانی با آن روبرو هستیم.

وی افزود:نـظام ارزیابی عملـکـرد، یـکی ازمهمترین شیوه های مدیریت منـابع انسانی محسوب می شود. بااین حال پیچیدگی فرایند ارزیابی و وجود نقص های ساختاری مانع از اثربخشی آن در کارکنان خواهد بود.

مدیرکل زندانهای استان قزوین خطاب به مدیران ومسؤلین زندانها وادارات تابعه تصریح کرد:ارزیابی عملکردکارکنان ازوظایف حساس مسؤلین واحدها می باشد. چراکه شناخت و تشخیص کارکنان با عملکرد بر جسته، تنها با نگاه سطحی به اعداد و ارقام امکان پذیر نمی‌باشد. بنابراین لازم است معیارهایی که برای ارتباط عملکرد با استراتژی سازمان شناسایی شده اند به دقت اجرا گردد. از این طریق می توان کارکنان را درجهت ایفای نقش بهتر توانمند ساخته و درهمین راستا توانمندی سازمان در رسیدن به اهداف موثرتر خواهدبود.

فراست طلب در ادامه بر لزوم تعیین شاخص های عملکردی مناسب اشاره کرد و بیان داشت:از ابتدای سالجاری بمنظور اجرای استراتژی ها و برنامه ها، شاخص‌های عملکردی برای ایجاد تعامل موثر و اثربخش و ایفای نقش بهتر کارکنان تدوین گردیده و امیدواریم همه همکاران در جهت اجرای بهینه این نظام ارزیابی بادقت وجدیت اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد:نظام ارزیابی عملکرد بایدبه گونه ای باشد که بتوان تفاوت های عملکردی میان کارکنان را تشخیص داد. درغیراینصورت، نتایج حاصله کمکی در جهت استفاده از نتایج ارزیابی نخواهد داشت.

فراست طلب سخت گیری بی پایه واساس و تعصبات وپیش داوری های شخصی را از جمله نقاط ضعف در ارزیابی عملکرد کارکنان برشمرد وگفت: شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود کارکنان، تدوین برنامه های یادگیری انفرادی وتیمی، ارائه بازخوردهای انگیزشی متناسب با عملکرد وعادلانه کردن سیستم‌های جبران خدمت کارکنان در جهت بهبود فرایند و عملکرد افراد نقش بسزایی خواهدداشت.

وی درپایان متذکر شد: یکی از خروجی های ارزیابی عملکرد، تعیین شایستگی های کارکنان است که از راه اجرای فرمت تدوین شده ارزیابی عملکرد ماهیانه قابل استخراج است. مدیران باید جداول شایستگی ها و مصادیق رفتاری مثبت و منفی کارکنان را به موقع ثبت کنند. چرا که مناسبترین زمان برای ارزیابی عامل رفتاری همان شاخص ها، زمان بروز رفتار است.