منابع جدید مالیاتی در استان همدان شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت بعدازظهر یکشنبه در دیدار مدیران امور مالیاتی استان همدان با تبریک هفته مالیات گفت: دور دولت دوم دکتر روحانی در ارتباط با تولید، کار جهشی انجام خواهد داد زیرا مشکلات دولت قبل، در چهارسال شناسایی و رفع مشکل شد.

وی با بیان اینکه کارهای بسیاری انجام شد، گفت: در استان همدان به ۸۰۰ واحد تولیدی تسهیلات داده شد و واحدهای تعطیل شده به چرخه تولید بازگشتند.

نیکبخت با بیان اینکه واحدهای تولیدی آسیب دیده اند اما خوشبختانه واحدها به کار برگشته اند و قرار است به ظرفیت تولید برسند و واحدهای جدید نیز افتتاح شود، گفت: استان همدان روی ریل توسعه قرارگرفته هرچند که خیلی کار دارد تا به نتیجه نهایی که اشتغال و حل مشکل بیکاری است، برسد.

استاندار همدان با بیان اینکه در آمار اشتغال، همدان در کنار سمنان و استان مرکزی دربین ۳ استان با نرخ بیکاری کم است، گفت: با توجه به صنعتی بودن سمنان و مرکزی می توانیم بگوییم که همدان استان اول کشور است

وی با بیان اینکه کشور باید از نفت فاصله بگیرد و نفت، کمترین سهم را در بودجه داشته باشد، گفت: باید تولید وجود داشته باشد تا مالیات جایگزین در آمد نفت شود.

استاندار همدان با بیان اینکه نباید همیشه فشار را به تولیدی شناخته شده بیاوریم و افزایش مالیات را از آنها بگیریم، گفت: باید منابع جدید را شناسایی کنیم.

نیکبخت با بیان اینکه باید هم مالیات را وصول کنید و هم ارباب رجوع را با زبان خوش و تعامل و راهنمایی تکریم کنید و با دقت کار را انجام دهید، گفت: اگر جایی هم دیدیم که اجحافی شده باید آنرا بپذیریم و جبران کنیم.

وی با بیان اینکه در این صو ت، هم برنامه ها پیش می رود و هم استان بهره مند می شود، گفت: به تولید کمک کنید زیرا تولید که باشد مالیات هم پرداخت می شود.

استاندار همدان با بیان اینکه به گونه ای عمل کنید که مؤدی به عملکرد شما امیدوار شود، گفت: مؤدی باید بداند مالیاتی که می دهد در کجا ها هزینه می شود و خدماتی مانند جاده، بهداشت، درمان و غیره به مردم داده می شود.

استاندار همدان با بیان اینکه فرار از مالیات هنر نیست و مردم باید بدانند که تاثیر مالیات در ارائه خدمات و ساخت کشور چقدر است، گفت: باید فرهنگ پرداخت مالیات و مشارکت در ساخت کشور را در جامعه را ترویج داد.

وی گفت: انتظار دارم در وصول مالیات دریغ نکنید اما اگر دیدید واحدی تولیدی با وصول مالیات تعطیل می شود، اغماض کنید و راهکار پیدا کنید و همچنان به دنبال کشف منابع جدید باشید.