۲۹۱ هزار کارت ملی هوشمند در قم صادر شد

سعید علمدار در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه کارتهای ملی تا پایان سال ۹۶ معتبر است عنوان کرد: شهروندان قمی باید هر چه سریعتر برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار نفر در قم واجد دریافت کارت ملی هوشمند هستند، گفت: تاکنون ۳۱۴ هزار و ۸۹۹ نفر در قم برای دریاقت کارت ملی هوشمند ثبت نام نهایی کردهاند.
مدیر روابط عمومی اداره کل ثبت احوال قم بیان کرد: برای ۳۰۷ هزار و ۲۷۹ نفر کارت ملی هوشمند صادر شده که ۲۹۱ هزار و ۸۸ نفر برای دریافت کارتهای خود اقدام کردهاند و مابقی هم که صدور کارتها به آنها اطلاع رسانی شده باید هر چه سریعتر برای دریافت کارت خود اقدام کنند.
وی همچنین ابراز داشت: در سه ماهه اول سال جاری هم ۱۹ هزار و ۱۴۰ نفر ثبت نام نهایی برای کارت ملی هوشمند داشتهاند.
علمدار ادامه داد: در سه ماهه اول سال جاری ۳۹ هزار و ۹۶۸ کارت ملی هوشمند در قم صادر شده که ۳۷ هزار و ۱۷۰ کارت تحویل شده است و با توجه به تلاشهای صورت گرفته روند صدور کارت ملی هوشمند به یک ماه رسیده است.
وی اصل شناسنامه را برای ثبت نام دریافت کارت ملی هوشمند الزامی دانست و بیان کرد: هنگام تحویل کارت هوشمند، کارت ملی سابق از مراجعه کنندگان دریافت میشود.
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