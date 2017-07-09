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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

قائم مقام وزارت علوم:

حدود ۵۳ درصد از دانشجویان در مدت ۵ سال شغل پیدا می‌کنند

حدود ۵۳ درصد از دانشجویان در مدت ۵ سال شغل پیدا می‌کنند

قائم مقام وزیر علوم با اشاره به مطالعات جهانی در راستای اشتغال دانشجویان، گفت: بر اساس آمارها حدود ۵۳ درصد از دانشجویان در مدت ۵ سال شغل پیدا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم، پانزدهمین آیین نکوداشت دانش آموختگان غیرایرانی و دهمین جشنواره فرهنگ ملل با حضور مقامات کشوری و استانی و دانشجویان بیش از ۳۰ کشور خارجی به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد.

محمد سعید تسلیمی با بیان اینکه از ۹۸۱ دانشگاه برتر جهانی؛ سیزده دانشگاه از آن جمهوری اسلامی است و بقیه دانشگاه‌های کشور نیز سیر صعودی دارند که توسط پایگاه‌های رتبه بندی جهانی اعلام می‌شوند، خاطرنشان کرد: افرادی که امروز فارغ التحصیل شده‌اند باید انتظارت خود از خود و انتظارات دیگران از خود را ارزیابی کنند و صرفاً علم بی فایده کسب نکنند بلکه علم را در کنار تخصص خود بگذارند.

وی با اشاره به مطالعات جهانی در راستای اشتغال دانشجویان، گفت: بر اساس آمارها حدود ۵۳ درصد از دانشجویان در مدت ۵ سال شغل پیدا می‌کنند.

قائم مقام وزیر علوم با بیان اینکه شغل فقط استخدام دولتی نیست، گفت: باید با تجمیع سرمایه یک کاری را راه‌اندازی کنید تا اندوخته‌ای برای کشور خود باشید.

کد مطلب 4025840
زهرا سیفی

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