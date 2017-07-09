استاندار قبلی با تردد خودروهای اروندی به مردم احساس شخصیت بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن حسن زاده پیش از ظهر امروز در نشست شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان اظهار کرد: تعبیر آتش به اختیار که در ماه رمضان از سوی مقام معظم رهبری عنوان شد جدید بود ولی محتوای آن جدید نبود. مثلا در بحث گروه های جهادی که چند سال است که به مناطق محروم می روند، تیم های پزشکی خیران که مناطق می روند، مؤسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه همه از جمله تعابیر آتش به اختیار است که همه به صورت خودجوش و بدون هیچ ابلاغی انجام می شوند.

وی افزود: فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص مسائل فرهنگی بوده و نه سیاسی که اگر کسی بخواهد برداشت سیاسی داشته باشد اصلا صحیح نیست چون اصل ماجرا حمایت از فعالیت های خودجوش است. حمایت از مدارس امین در آموزش و پرورش و حمایت از دانشجویانی که فعالیت های فرهنگی ـ عمرانی خیرخواهانه انجام می دهند از جمله مصادیق آتش به اختیار است.

حسن زاده ادامه داد: آتش به اختیار مقابله با دولت و وزارت ارشاد نیست. اصلا فرماندهی واحدی در مسئله فرهنگی کشور نداریم که فقط وزارت ارشاد را به صورت صرف متولی فرهنگ و ارشاد اسلامی می دانند در صورتی که تأثیرگذاری سایر نهادها گاها بیشتر از این وزارت است.

امام جمعه موقت اهواز با تأکید بر اینکه کانون های فرهنگی مساجد باید تقویت شوند، گفت: مردم ما باید احساس شخصیت داشته باشند؛ متأسفانه مدتی است تمام اخباری که از خوزستان به سایر نقاط کشور مخابره می شود منفی هست.

حسن زاده ادامه داد: استاندار قبلی تردد خودروهای اروندی را در استان آزاد اعلام کرد که این به مردم احساس شخصیت بخشید؛ شاید همه امکان خرید آن را نداشته باشند ولی باز هم مردم به صورت جمعی احساس شخصیت پیدا کردند.

وی بیان کرد: برای قطعی برق همه بسیج شدند و حتی حرکت های نمایشی مثل شستن مقره ها انجام شد که همه باعث خوشحالی و شخصیت دادن به مردم شد. در مسئله ریزگردها نیز همه وارد شدند و همچنین این دولت اولین بار طرح ۵۵۰ هزار هکتاری را اجرا کرد. در استان خوزستان مردم احساس کوچکی دارند؛ بنابراین باید از نظر فرهنگ حاکم بر کل استان در بین مردم احساس شخصیت ایجاد کنیم.

حسن زاده با اشاره به اینکه در بحث فرهنگی سلبی نمی توانیم برخورد کنیم، گفت: فیلتر کردن برای فرهنگ سازی اصلا راه حل نیست و باید به صورت ایجابی کار کنیم. اکنون دشمن به صورت خواسته و ناخواسته فرهنگ هایی را ایجاد کردند که برخی از آنها حتی در صورت صدور صدها قطعنامه هم با فرهنگ ما همخوانی ندارد ولی برای دفع آنها باید کارهای ایجابی انجام داد.

امام جمعه موقت اهواز گفت: در خوزستان بخش گردشگری ظرفیت بسیار بالایی دارد که از آن استفاده نمی کنیم. چند سال اخیر فضای سبز جهش خوبی در خوزستان داشته و مشاهده می کنیم که مردم برای تفریح به جاده ساحلی می آیند و این بهترین جایگزین برای مشغول کردن آنها به جای ماهواره است.

حسن زاده افزود: شاهزاده عبدالله باغملک بهترین فضای تفریحی ـ زیارتی است که مردم به خاطر آب و هوای خوش بسیار به این منطقه می روند ولی متأسفانه راه دسترسی آن اصلا مناسب نیست. بخشی از گردشگری مذهبی و بخشی نیز تاریخی است. گردشگری طبیعی هم یکی دیگر از ظرفیت های خوزستان هست که باید به خوبی نسبت به اشتغالزایی و تقویت این حوزه توجه داشته باشیم. صنعت، کشاورزی و سایر بخش ها اشتغالزایی نمی کند بلکه باید در بخش خدمات نسبت به اشتغالزایی اقدامات لازم را انجام بدهیم.

وی ادامه داد: مردم خوزستان به یک مهربانی نیاز دارند تا بفهمند استان درجه چندم کشور نیستند.

حسن زاده با اشاره به اینکه در خود شهر آبادان و نه در حاشیه باتلاق وجود دارد، بیان کرد: برای اینکه در مردم امید ایجاد کنیم باید کارهای عملی را انجام دهیم تا آنها مشاهده کنند. در خوزستان کارهای بسیاری برای انجام دادن هست که نیاز به یک همدلی بین مسئولان است. تمام مشکلات خوزستان ناشی از توسعه نامتوازن است؛ ساخت شرکت نیشکر در مناطق روستایی توسط دولت مرحوم آیت الله هاشمی کار بسیار خوبی هست گرچه ایراداتی به کار وارد بوده ولی باید در راستای حل آن تلاش های لازم را داشت.



