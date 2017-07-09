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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۲

فرمانده انتظامی اسفراین مطرح کرد:

انهدام باند سارقان موتورسیکلت در اسفراین

انهدام باند سارقان موتورسیکلت در اسفراین

اسفراین- فرمانده انتظامی اسفراین از انهدام باند سارقان موتورسیکلت با ۱۳ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاوید مهری اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در اسفراین موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: مأموران با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی گسترده و تلاش شبانه‌روزی در این زمینه موفق به شناسایی محل اختفاء متهمان شدند.

 وی با اشاره به اینکه مأموران در این عملیات موفق به دستگیری سه نفر از اعضای اصلی این باند شدند، تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های به‌عمل‌آمده به ۱۳ فقط سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ مهری با اشاره به اینکه در ادامه این عملیات چهار نفر مال‌خر نیز دستگیر شدند، گفت: متهمان با قرار صادره جهت ادامه تحقیقات و شناسایی مالباختگان در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی اسفراین از شهروندان خواست با مدنظر قرار دادن هشدارهای پلیسی از بروز هرگونه سرقت جلوگیری کنند و در صورت مشاهده این موارد مشکوک موضوع را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس دهند.

کد مطلب 4025844

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