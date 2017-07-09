نجات ۱۴۸۸ نفر از غرق شدن در آب ها و دریای مازندران

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۳۹۴ نقطه حادثه در طول ۲۵۲ کیلومتر نوار ساحلی استان از انجام هزارو ۹۱۰ عملیات امداد و نجات از اول خردادماه تا ۱۷ تیرماه سال جاری خبر داد و گفت: هزار و ۴۸۸ عملیات غریق و نجات یافته از آب و ۴۲۲ عملیات خدمات حضوری انجام شده است.

وی تعداد نفرات نجات یافته از آب را هزار و ۴۷۴ نفر وتعداد کل نفرات انتقالی را ۷۶ نفر اعلام کرد و گفت: دو هزار و ۱۵۹ نفر با مراجعه حضوری به پست ها خدمات درمانی دریافت کردند.

وی با بیان اینکه ۲۴۸ نیروی امدادی در عملیات امداد و نجات ساحلی بکارگیری شده است اظهار داشت: ۸۶۶ ناجی غریق با ۳۳ ستگاه آمبولانس، ۹ خودروی امدادی، ۵۹ دستگاه موتورسیکلت، ۱۵ فروند قایق نجات، ۱۸ فروند جت اسکی و یک دستگاه خودروی آرگو فعالیت کردند.