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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۵

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران اعلام کرد:

نجات ۱۴۸۸ نفر از غرق شدن در آب ها و دریای مازندران

نجات ۱۴۸۸ نفر از غرق شدن در آب ها و دریای مازندران

ساری - مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: هزار و ۴۸۸ نفر در مدت اجرای طرح سالم سازی دریا از غرق شدن در دریا و آبهای استان نجات یافتند.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۳۹۴ نقطه حادثه در طول ۲۵۲ کیلومتر نوار ساحلی استان از انجام هزارو ۹۱۰ عملیات امداد و نجات از اول خردادماه تا ۱۷ تیرماه سال جاری خبر داد و گفت: هزار و ۴۸۸ عملیات غریق و نجات یافته از آب و ۴۲۲ عملیات خدمات حضوری انجام شده است.

وی تعداد نفرات نجات یافته از آب را هزار و ۴۷۴ نفر وتعداد کل نفرات انتقالی را ۷۶ نفر اعلام کرد و گفت: دو هزار و ۱۵۹ نفر با مراجعه حضوری به پست ها خدمات درمانی دریافت کردند.

وی با بیان اینکه ۲۴۸ نیروی امدادی در عملیات امداد و نجات ساحلی بکارگیری شده است اظهار داشت: ۸۶۶ ناجی غریق با ۳۳ ستگاه آمبولانس، ۹ خودروی امدادی، ۵۹ دستگاه موتورسیکلت، ۱۵ فروند قایق نجات، ۱۸ فروند جت اسکی و یک دستگاه خودروی آرگو فعالیت کردند.

کد مطلب 4025851

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