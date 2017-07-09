استقرار نشاط و امنیت اجتماعی در گرو حفظ حجاب و عفاف است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ظهیری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای امور بانوان و خانواده استان قم که در سالن امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد بر لزوم حفظ معنویت در شهر قم تأکید و اظهار کرد: شهر قم در آیات و روایات حرم اهل بیت(ع) نامیده شده است و به همین دلیل باید حرمت این حرم توسط زائران و مجاوران حفظ شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم با تأکید بر اینکه استقرار نشاط اجتماعی و امنیت اجتماعی به معنای احترام به جنس زن و احترام به حریم خانواده است، تأکید کرد: فضای امنیت اجتماعی و امنیت خانواده به دنبال پیشگیری از تنش‌هاست که زنان در ایجاد این فضا نقش بسیار با اهمیتی دارند.

وی با تأکید بر اینکه احترام متقابل بین دو جنس ضرورت ایجاد چنین فضایی در جامعه است، تصریح کرد: حفظ لذایذ جنسی در انحصار خانواده لازمه ایجاد چنین آرامش و امنیتی است و این امر نشان احترام زنان به هم جنس‌های خود است.

ظهیری با اشاره به اینکه این حفظ احترام در همه فضاهای حقیقی و مجازی باید حفظ شود، افزود: چنین جامعه‌ای جامعه‌ای آرام است که نشاط و امنیت آن اگر ۱۰ درصد بیماران روحی را در نظر بگیریم به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد و این جامعه جامعه کار، اشتغال و مدیریت خواهد بود که نیروی کار آن در بستر جامعه‌ای بانشاط و سالم فعال خواهد شد.

بانوان قم باید مطالبه‌گر باشند

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم تصریح کرد: بانوان در شورای جدید کرسی‌های خود را از دست دادند و این نشان ضعف ما است، بانوان استان باید مطالبه‌گر بوده و استعدادهای شاخص خود را معرفی کنند تا بتوانیم در یک حالت توازن و برابری و رقابت مثبت پست‌های بیشتری را برای بانوان اختصاص دهیم.

وی با اشاره به اهمیت موضوع فراغت بانوان در استان قم، تأکید کرد: با توجه به ابلاغ وزارت ورزش و جوانان اهتمام به ورزش بانوان تأکید شده است، اردوهای بانوان و اردوهای قم گردی در استان با حضور بانوان از مهم ترین فعالیت‌هایی است که مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ظهیری بر لزوم استفاده از بودجه ادارات به امور فرهنگی بانوان تأکید کرد و گفت: از سایر و درصد امور فرهنگی مواردی برای نشاط بانوان در حوزه ادارات باید اختصاص داده شود، فضاهای ورزش و جوانان محدود است و باید امکانات به صورت مشارکتی استفاد شده و ازظرفیت‌های ادارات دیگر از جمله استخرها و ورزشگاه‌های ادارات استفاده کنیم.

مدیر کل دفترامور بانوان و خانواده استانداری قم با اشاره به اجرای برنامه تاب آوری اجتماعی، تأکید کرد: این برنامه در فاز اول در استان انجام شد و در فاز دوم هم با همکاری سازمان‌های مردم نهاد انجام خواهد شد.

وی به برنامه‌های هفته عفاف و حجاب در استان اشاره کرد و افزود: در روز عفاف و حجاب هم تجمع صیانت از حریم خانواده برگزار خواهد شد.