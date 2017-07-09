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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۹

فرمانده نیروی زمینی ارتش عنوان کرد:

نمایش قدرت بازدارندگی ارتش در رزمایش های نظامی

نمایش قدرت بازدارندگی ارتش در رزمایش های نظامی

مشهد-فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: انجام رزمایش های نظامی برای نشان دادن قدرت بازدارنگی این نیرو است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری ظهر امروز در حاشیه گردهمایی سراسری سالانه روسای بازرسی‌های نیروی زمینی ارتش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ارتش در کنار دیگر نیروهای مسلح کشور آمادگی لازم برای مقابله با دشمنان را دارد.

وی افزود: ارتش قدرت نظامی خود را در رزمایش های نظامی به نمایش می گذارد و نیروهای ما گوش به فرمان رهبری آماده انجام هرگونه عملیاتی هستند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: پاسخ موشکی سپاه به تروریست ها سیلی محکمی بر دشمنان بود تا بدانند ایران جای نفوذ و توطئه نیست.

کد مطلب 4025859

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