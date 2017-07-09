حجم کشفیات کالای قاچاق در مازندران ۳۱ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی رستمی ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به این که برای بهبود فضای کسب و کار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید تشدید شود، گفت: در دولت تدبیر و امید با اصلاح قوانین، حجم کالای قاچاق ۵۰ درصد کاهش و حجم کشفیات ۳۱ درصد افزایش داشته است که نشانگر عزم جدی دولت یازدهم در مبارزه با این پدیده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با بیان این که مبارزه با قاچاق یکی از سیاست‌های ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری است، یاد آور شد: کاهش قاچاق کالا موجب رونق تولید ملی می‌شود.

وی با تاکید بر این که مبارزه با قاچاق کالا نیازمند اقدامات هوشمندانه و همه جانبه است، خاطر نشان ساخت: نقش فرهنگ و رسانه در مقابله با قاچاق باید جدی گرفته شود.

معاون استاندار با اشاره به این که افزایش کیفیت محصولات داخلی یکی از راه‌های مبارزه با قاچاق است، افزود: اقتصاد شفاف و رقابتی، مانع قاچاق و گسترش آن می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان، به تلاش استعمار برای آسیب زدن به پایه‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: کاهش اشتغال، تضعیف تولید داخلی، کاهش درآمد دولت، مصرف گرایی، قانون گریزی و فساد مالی از جمله نتایج قاچاق کالا و ارز است و مبارزه با این پدیده و نتایج آن نیازمند عزم جدی است.