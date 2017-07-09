فصلنامه محیط زیستی صنوبر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه صنوبر، در مراسم «شب اسماعیل کهرم» که شب گذشته به همت مجله بخارا و فصلنامه صنوبر برگزار شد گفت: در سفرهای گوناگون به خارج از کشور هر بار آنجا را با سرزمین خودمان مقایسه می کردم و از بی مهری ها به سرزمینم حسرت می خوردم.

مانیا شفاهی افزود: اما هنوز هم مردمان این سرزمین امیدوارم و این تمنای درونم باعث شد که پس از سالها به حوزه تحصیلاتم یعنی محیط زیست برگردم و اکنون در فصلنامه صنوبر بر آنیم که مسائل محیط زیستی را با زبان ساده و قابل فهم بیان کنیم. چرا که انسان امروز بیش از هر چیز نیاز به درک ارزش محیط زیست خود دارد.

وی با تأکید بر ضرورت آشنایی مردم با مسائل محیط زیست ادامه داد: تنها در این شرایط می توان امید داشت که انسان قدمی در راستای حفظ محیط زیست خود و جلوگیری از تخریب و نابودی آن بردارد.

مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه صنوبر تأکید کرد: این مجله هم مثل هر کار دیگری در شروع خود نواقصی دارد اما صبوری پیشه میکنیم چرا که هر رسانه، گاه تا سالها زمان نیاز دارد که جایگاه خود را پیدا کند و به همین دلیل هم چشم به راه پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم.

شفاهی در پایان با بیان اینکه نشریه خوب، نشریه ای است که ظرفیت انتقاد داشته باشد گفت: امیدوارم که این نشریه بخشی از تاریخ مطبوعات ایران باشد.