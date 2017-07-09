  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۳

رئیس پلیس راه استان قزوین:

سوانح رانندگی در قزوین یک کشته و یک مجروح بر جای گذاشت

سوانح رانندگی در قزوین یک کشته و یک مجروح بر جای گذاشت

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین از واژگونی یک دستگاه سواری پراید و کشته شدن یک تن ومصدومیت یک نفر دراین حادثه رانندگی در قزوین خبر داد.

سرهنگ نصرالله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی کسب خبر از مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو«پراید» در لاین شمالی آزاد راه «قزوین- کرج» روبروی بخش محمدیه بلافاصله عوامل پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور ماموران در محل مشخص شد یک دستگاه سواری پراید با یک سرنشین به علت عدم توجه به جلو واژگون که بر اثر این سانحه راننده خودرو به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت و سرنشین ۷۵ ساله مصدوم و توسط عوامل امدادی به مراکر درمانی منتقل شد.

سرهنگ بیکلری در پایان از همه رانندگان خواست: با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه دقیق به هشدارهای پلیس راه از بروز حوادث رانندگی جلوگیری کنیم.

کد مطلب 4025862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها