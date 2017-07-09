سوانح رانندگی در قزوین یک کشته و یک مجروح بر جای گذاشت

سرهنگ نصرالله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی کسب خبر از مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو«پراید» در لاین شمالی آزاد راه «قزوین- کرج» روبروی بخش محمدیه بلافاصله عوامل پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور ماموران در محل مشخص شد یک دستگاه سواری پراید با یک سرنشین به علت عدم توجه به جلو واژگون که بر اثر این سانحه راننده خودرو به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت و سرنشین ۷۵ ساله مصدوم و توسط عوامل امدادی به مراکر درمانی منتقل شد.

سرهنگ بیکلری در پایان از همه رانندگان خواست: با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه دقیق به هشدارهای پلیس راه از بروز حوادث رانندگی جلوگیری کنیم.