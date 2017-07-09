طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا در گلستان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گلستان اظهار کرد: قاچاق کالا به اقتصاد کشور آسیب می رساند و بر این اساس باید به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا باید تدوین برش استانی قوانین آن در دستور جدی کار قرار گیرد، افزود: باید طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا در گلستان تدوین شده و روابط ارگانیک دشتگاه ها در این حوزه مشخص و تعریف شود.

وی متذکر شد: تا زمانی که دستگاه های مسئول در مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خودآلارمی نرسند و کسانی که قاچاق کالا می کنند به زنگ خطر نرسند، در این حوزه نمی توانیم توفیق پیدا کنیم و لایحه های پنهان قاچاق همچنان اتفاق می افتد.

تاکید بر اولویت بندی در مبارزه و کشف کالای قاچاق

استاندار گلستان با تاکید بر اینکه در کشف و مبارزه با قاچاق کالادر گلستان باید اولویت بندی انجام شود، بیان کرد: توفیق در حوزه قاچاق آنجایی است که بگوییم قاچاق وجود ندارد و کاهش قطره‌ای قاچاق حرکت روزمره در حوزه مبارزه با قاچاق است.

وی تاکید کرد: باید اولویت‌بندی قوا و دستگاه‌ها به سمت حذف قاچاق پیش برود و ناظرهای محلی به ویژه نیروهای بسیج در شناسایی و کشف کالای قاچاق از جمله چوب و خسارت به جنگل‌های استان کمک کار دستگاه های متولی باشند.

صادقلو تصریح کرد: تا زمانی که قبح قاچاق را به صورت درونی و وجدان تبدیل نکنیم با هزاران سلاح مبارزه هم در عرصه مبارزه با قاچاق موفق نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد اطلاع رسانی در خصوص کشف کالای قاچاق در استان کم است، خاطرنشان کرد: اولویت مبارزه با قاچاق کالا در گلستان باید با کالاهایی باشد که آن کالا در استان تولید می‌شود و آن کالا به استان قاچاق می‌شود و رونق اقتصادی استان را به سمت نابودی می‌کشاند.

صادقلو با اشاره به تلاش قاچاقچیان برای استفاده از خلاءهای قانونی و راهکارهای قاچاق، تاکید کرد: باید با جدیت نسبت به کشف و شناسایی راه‌های قاچاق اقدام شود تا مبارزه با قدرت بیشتری شکل گیرد.

استاندار گلستان گفت: می‌گوییم که استان گلستان مقصد قاچاق است و به نظر من مقصد بودن از مبداء بودن بدتر است.

وی تاکید کرد: نباید در ذهن‌ها اینگونه ثبت شود که چون مقصد کالای قاچاق هستیم مشکلی نداریم و بخواهیم اینگونه کارمان را توجیه کنیم و باید کاری کنیم که قاچاق از استان گلستان در حوزه مبداء بودن و مقصد بودن حذف شود.