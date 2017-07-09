به گزارش خبرنگار مهر، رحمان سجادی ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه شهرستان اسدآباد، اظهار داشت: آماده سازی ۶۶۸ کلاس درس توسط آموزش و پرورش شهرستان برای سال تحصیلی جدید پیش بینی شده است.

وی افزود: ۴۲۷ کلاس برای دوره ابتدایی اول و دوم، ۱۴۴ کلاس برای دوره متوسطه اول، ۵۶ کلاس برای متوسطه دوم و ۴۱ کلاس برای فنی وحرفه ای و کار دانش درنظر گرفته شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد عنوان کرد: طبق سازمان دهی مجازی انجام شده در دوره های متوسطه اول و دوم و فنی و حرفه ای دارای مشکل نیرو نیستیم.

وی تاکید کرد: ۵۶ نفر از نیروهای دوره ابتدایی شهرستان به زودی بازنشست خواهند شد که با بازنشستگی این همکاران با کمبود نیرو در دوره ابتدایی مواجه خواهیم شد.

سجادی با بیان اینکه بخشی از نیروها در متوسطه اول و دوم کار و دانش مازاد نیاز آموزش و پرورش هستند، عنوان کرد: بر اساس نامه نگاری های انجام شده از همکارانی که در سالهای گذشته بدون تغییر رشته به دوره متوسطه اول و دوم رفته اند درخواست شده تا به دوره های خود بازگردند و بخشی از این کمبود ابتدایی را جبران کنند.

وی عنوان کرد: بر اساس قول مساعد استان، در سال تحصیلی جاری ۴۰ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان برای رفع مشکل کمبود نیروی دوره ابتدایی، به اسدآباد اعزام خواهند شد.

سجادی بیان کرد: تقسیم بندی افراد فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان اواخر مرداد و شهریور انجام و از مهر ماه کار خود را آغاز خواهند کرد که بیشترین کمبود نیرو در دوره ابتدایی وجود دارد.