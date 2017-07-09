به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه نشست مشترک مدیران عامل شرکت آب منطقه ای، آب و فاضلاب روستایی و آب و فاضلاب شهری لرستان با اصحاب رسانه استان برگزار شد تا برآیند صحبت های متولیان آب لرستان بیان گر آن باشد که بحران آب جدی است و امروز این بحران به عنوان یک مسئله امنیتی کشور را تهدید می کند.

ریخت و پاش هر نعمت الهی باعث خسران خواهد شد

حمیدرضا کرموند مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان در این نشست با اشاره به اینکه صرفه جویی در مصرف آب بحث پیچیده ای است که هر کس به فراخور خود یک دریافتی از آن دارد، برخی فکر می کنند صرفه جویی به معنای ریاضت است و این در حالی است که صرفه جویی به معنای مصرف به اندازه و به مقدار مورد نیاز است، اظهار داشت: برخی ممکن است با ۵ لیتر آب وضو بگیرند و برخی با نصف لیوان آب.

وی با بیان اینکه وضعیت اقلیمی حاکم در کشور که چند سال اخیر نیز اقلیم گرم و خشک شدیدتری حاکم شده است، بر صرفه جویی تاکید مضاعف دارد، تصریح کرد: برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی تهدیداتی را برای آب شرب به وجود آورده است و در برخی شهرهای لرستان نیز با افت شدید سفره های آب زیرزمینی مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان با تاکید بر اینکه شهری مثل کوهدشت در وضعیت تنش آبی شدید است و تلاش های زیادی می شود که بحرانی به وجود نیاید، افزود: اما می توان با صرفه جویی در مصرف آب، این خط قرمز بحرانی را از سر مردم برداشت و از آن فاصله گرفت.

کرموند یادآور شد: ریخت و پاش هر نعمت الهی باعث خسران خواهد شد.

وقتی چاه آب ۳۲۰ متر افت دارد و کسی دلش نمی لرزد

وی با اشاره به اینکه وقتی مقدار مصرف آب بیش از موجودی باشد با بحران مواجه می شویم، در شهرهایی از استان مثل کوهدشت با این وضعیت مواجه هستیم، گفت: در کوهدشت ۳۲۰ متر حفاری می کنیم که به آب برسیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان یادآور شد: زمانیکه که جوان بودیم در کوهدشت چاه ۱۰۰ متری داشتیم و سطح آب روی ارتفاع ۴۰ متری بود و امروز به جایی رسیده ایم که آن چاه ۱۰۰ متری خشک است؛ این امر آدم را نگران می کند.

کرموند با بیان اینکه در بعضی شهرها کیفیت آب هم در حال تغییر بوده و به سمت شوری می رود، تصریح کرد: در سپیددشت با مشکل کیفیت آب مواجه هستیم و کیفیت آب در شهر رومشکان در حد مرزی است.

وی افزود: امروز در منطقه «پریان» چاه آب ۳۲۰ متر افت دارد و کسی دلش نمی لرزد، اگر این روند ادامه یابد چه فاجعه ای پیش می آید؟

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان با اشاره به اینکه اعتراف می کنم در رابطه با آب حقی که باید ادا نکرده ایم و هرچقدر روی این کار فرهنگ سازی کنیم جا دارد، اظهار داشت: امروز مسئله آب به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی می شود، باید قلبا در حوزه آب و فرهنگ سازی مصرف آن کار کنیم و شعار ندهیم؛ با فیگور و ژست دلسوزی بحران آب حل نمی شود.

کاهش ۲۷ درصدی بارش ها در لرستان

رضا میرزایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه کمبود آب همواره به عنوان یک چالش تاریخی مطرح است، در متون تاریخی ما به موضوع خشکی و کم آبی بارها اشاره شده است، اظهار داشت: در بند ۳ کتیبه تخت جمشید داریوش دعا می کند که خدایا این کشور را از خشکسالی، دروغ و دشمن دور نگه دار.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد اقلیم ایران، اقلیم گرم و خشک است، تصریح کرد: بر اساس آمار باران سنج ها میزان بارش ها در سال آبی جاری ۹۶-۹۵ معادل ۵۹۹ میلی متر بوده که در مقایسه با دوره قبل ۲۷ درصد کاهش نشان می دهد و نسبت به میانگین بلندمدت ۹ درصد افزایش دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان ادامه داد: شهرستان کوهدشت با ۳۳۹ میلی متر کمترین بارندگی را داشته است و ایستگاه «کشور» با ۸۹۱ میلی متر و شهرستان دورود با ۶۷۴ میلی متر بالاترین بارندگی را داشته اند.

میرزایی با اشاره به اینکه در سال های گذشته آمارهای متفاوتی در رابطه با خروجی آب لرستان ارائه شده است و می گویند خروجی آب لرستان ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب است و مسئولین در رابطه با کنترل و مهار آن سهل انگاری کرده اند، گفت: این میزان آب به هنگام و سالانه نیست و مربوط به میانگین آمار بلندمدت ۶۲ ساله است.

آبدهی رودخانه کشکان ۷۳ درصد کاهش یافت

وی با بیان اینکه از سال ۳۴ تا کنون میزان خروجی آب استان اندازه گیری و معدل گیری شده است، تصریح کرد: ۶۴ درصد این میزان، آب تولیدی داخل استان و ۳۶ درصد آن آب تولیدی استان های مجاور است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان یادآور شد: در سال آبی جاری تاکنون کل خروجی آب ۷ میلیارد و ۲۰۰ مترمکعب بوده که ۴ میلیارد و ۶۰۰ مترمکعب آن مربوط به لرستان است.

میرزایی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین سرشاخه های کرخه رودخانه کشکان است که کل حوزه آب ریز آن در لرستان است، اظهار داشت: در بازدید هایی که داشته ایم، امسال گونه های آب دوست در مسیر رودخانه کشکان در حال توسعه است، از الشتر گرفته تا معمولان و پلدختر برنج کاری زیادی شده است.

وی افزود: سال گذشته میزان برنج کاری استان ۴ هزار و ۲۵۰ هکتار بوده اما بر اساس بازدید های میدانی، این میزان امسال به ۶ تا ۷ هزار هکتار افزایش یافته است و همین امر باعث شده آبدهی رودخانه کشکان به شدت کاهش یابد و در حال حاضر میزان آن ۸ مترمکعب در ثانیه است که ۷۳ درصد کاهش یافته است.

۹۲ درصد آب را جهاد کشاورزی مصرف می کند و گوشش هم بدهکار نیست

علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه به عنوان کسی که ۲۰ سال است در بحث آب کار می کنم، اعلام می کنم که مدیریت آب کشور بحران دارد، اظهار داشت: بیش از ۹۲ درصد آب را جهاد کشاورزی مصرف می کند و گوشش هم بدهکار نیست.

وی با بیان اینکه هنوز روش آبیاری، روش غرقابی ۱۰۰ سال پیش است، تصریح کرد: کل مصرف شرب ما ۳ تا ۴ درصد است و آب در جای دیگری مشکل دارد و راه را داریم اشتباه می رویم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با تاکید بر اینکه حوزه آب مظلوم واقع شده است، افزود: هنوز هیچکدام از شهرها و روستاهای لرستان از منابع آب سدی استفاده نمی کند و دارای آب پایدار نیستند.

کاکاوند یادآور شد: هیچ تضمینی نیست سال آینده مشکل آب نداشته باشیم، هر لحظه ممکن است چاه ها خشک شوند.

در بحران آب همه مقصریم

وی با اشاره به اینکه ۶۹ حلقه چاه آب در بخش روستایی از مدار خارج شده است، گفت: بحث آب دیگر امنیتی شده است، ای کاش این اتفاق ۲۰ سال پیش می افتاد؛ در حوزه آب کوتاهی شده است و همه هم مقصریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با بیان اینکه عمده مشکل روستاهای ما در خصوص آب شرب اول مصارف غیرمجاز است و سپس آبیاری غرقابی مزارع و صیفی جات و افت ولتاژ برق برای جمعیت روستایی ایجاد مشکل کرده است،

کاکاوند با اشاره به اینکه روز گذشته به ما اطلاع دادند که روستای «ندر» و ۱۵ روستای مجتمع «جهان آب» در الشتر دو روز است با قطعی آب مواجه شده اند، گفت: در سال ۸۸ گفتیم می خواهیم از مهاجرت روستایی ها جلوگیری کنیم و امروز سرشماری سال ۹۵ نشان می دهد که ۵ تا ۶ درصد جمعیت روستایی کاهش یافته است، یعنی جمعیت روستایی لرستان ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر کاهش داشته و موضوع کمبود آب یکی از دلایل مهم این کاهش جمعیت بوده است.