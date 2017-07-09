تنها ۵ درصد از قانون رفع موانع تولید اجرایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، سیدحسن حسینی شاهرودی با بیان اینکه باید در لایحۀ رفع موانع تولید تجدد نظر کرد، گفت: بالا بودن هزینه‌های تولید از رقابت پذیری کالای ایرانی جلوگیری می‌کند و این مسئله باعث افزایش حجم کالای قاچاق در کشور شده است.

وی در خصوص بالا رفتن شاخص هزینه‌های تولید در ماه گذشته، اظهار داشت: اگر تمام توانی که برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور صرف شده را برای اصلاح روند تولید صرف می‌کردیم الان شاهد افزایش هزینه تولید نبودیم و این مسئله برخلاف اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد افزایش هزینه تولید هستیم، گفت: افزایش هزینه‌های تولید دقیقا نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی است به این معنی که به عدم رقابت پذیری کالای تولید داخل در مقابل کالای مشابه خارجی کمک می‌کند و این عمل باعث افزایش حجم قاچاق کالا می‌شود.

حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه فرآیند تولید کالا در کشور دچار اشکال اساسی شده است، اضافه کرد: باید مباحث مالیاتی، قانون کار، قانون تامین اجتماعی، تسهیلات بانکی و فرآیند دریافت تسهیلات بانکی اصلاح شود تا شاهد رشد هزینه‌های تولید نباشیم و خود را به استانداردها و بازار جهانی و نزدیک کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در کشور ترکیه هزینه‌های کسب کار و تولید بسیار بیشتر از کشور ما است، خاطرنشان کرد: چه عاملی باعث کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در کشور ترکیه شده است.

نایب رئیس فراکسیون کار و کارآفرینی مجلس در خاتمه اظهار داشت: بنابر گزارش‌های دریافت شده ۵ درصد از قانون رفع موانع تولید عملیاتی و اجرایی شده است که دولت باید این لایحه را به روز رسانی کند.