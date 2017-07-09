به گزارش خبرنگار مهر، میترا حجار در مراسم «شب اسماعیل کهرم» که شب گذشته به همت مجله بخارا و فصلنامه صنوبر برگزار شد گفت: اسماعیل کهرم نه تنها یک متخصص که فردی بسیار خوش سخن است و اگر امشب اینجا خودش صحبت کند همه ما این مراسم را به یاد خواهیم داشت.

این بازیگر سینما افزود: هر بار که استاد کهرم سخنرانی می کند جملات خاصی را می گوید که ناگهان چند ماه بعد به یاد شما می آید و الهام بخش شما می شود.

وی ادامه داد: برای اغلب ما فعالان محیط زیست، اخبار توسعه که برای بیشتر مردم شادی آور است، اخباری دردناک به شمار می رود. خبر احداث اتوبان برای دسترسی به شمال برای بسیاری از مردم خبر خوبی است اما برای ما علاوه بر خبر قطع درختان به معنی هجوم انبوه جمعیت به سمت شمال کشور است که به هیچ عنوان ظرفیت اکولوژیک آن را ندارد.

حجار تأکید کرد: وقتی مردم خبر توسعه فعالیت های نفتی را می شنوند و خوشحال می شوند ما به خشک شدن تالاب هورالعظیم فکر می کنیم. در چنین شرایط تلخی هم استاد کهرم همیشه لبخند می زند و به ما الهام می بخشد.

وی تصریح کرد: یک مشکل نسل ما، نداشتن الگو در خیلی از زمینه ها از جمله محیط زیست است و بودن استاد کهرم عزیز که امیدوارم سایه اش سالها بالای سر ما باشد از این جهت بسیار اهمیت دارد.

حجار در پایان ضمن اشاره به رونمایی فصلنامه محیط زیستی صنوبر گفت: خوشحالم که یک نشریه به محیط زیست اختصاص داده شد، اما ای کاش این مجله به جای فصلنامه، روزنامه بود چرا که ارزش یک اثر مکتوب درباره اخبار تلخ هر روز محیط زیست ایران امروز بسیار مهم است.

