ایران در ماه ژوئن ۲ میلیون بشکه نفت فروخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ حجم صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی و آسیایی در ماه ژوئن همانند ماه‌های گذشته تداوم داشته است. میانگین صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۷، کمی بیشتر از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. مقصد حدود یک میلیون بشکه از نفت صادراتی ایران به مقاصد کشورهای اروپایی است.

یکی از اهداف وزارت نفت پس از اجرای برجام در بخش صادرات نفت، تنوع بازارهای صادراتی و احیای بازارهای نفت ایران بوده که توانست به این هدف دست یابد، میزان صادرات نفت ایران به بازار اروپا پس از اجرای برجام، ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

با افزایش تولید و صادرات نفت، ایران توانست به جایگاه واقعی خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) دست یابد و در جایگاه تصمیم سازان اصلی این سازمان قرار گیرد.