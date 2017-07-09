۲۲ کارگاه آموزشی مقابله با مواد مخدر در سرخه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد مؤیدی زاده ظهر یکشنبه در همایش مبارزه با مواد مخدر سرخه که در سالن باران این شهر برگزار شد، ضمن بیان اینکه در راستای فرهنگ‌سازی مبارزه با مواد مخدر و همچنین اجتماعی سازی بیش‌ازپیش مقوله اعتیاد و اثرات سوءمصرف مواد مخدر در سطح شهرستان برگزاری کارگاه آموزشی با موضوعات مختلف توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در دستور کار است، بیان کرد: جوانان یکی از اقشار و گروه‌های هدف ما در این طرح‌ها هستند.

وی بابیان اینکه اماکن مخروبه و خالی از سکنه از مقاصد اصلی معتادان و بزهکاران خیابانی برای سکونت است، افزود: ۱۰ مکان مشکوک و خالی از سکنه سرخه شناسایی‌شده که برخی از آنان برای مصون‌سازی و پاک‌سازی معابر شهری تخریب‌شده‌اند و مابقی آنان نیز برای مقابله با سکونت معتادان و ایجاد مناطق آلوده و پرخطر در آینده مصون‌سازی خواهند شد.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سرخه با اشاره به سفر سردار هادی نژاد مسئول مبارزه با مواد مخدر کشور به استان سمنان و سرخه، گفت: طبق پیشنهادی که در جلسه با معاون مقابله باعرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری عنوان شد، می‌توان با همکاری مسئولان و همچنین افزایش مقوله فرهنگ‌سازی و تلاش نیروهای انتظامی سرخه را به‌عنوان شهر عاری از مواد مخدر در استان معرفی کرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان نیز در این جلسه گفت: یکی از موضوعاتی که امروزه در مقوله اعتیاد و اثرات سوءمصرف آن باعث شده تا با مشکلات جدی مواجه باشیم نوع نگاه مجرمانه‌ای است که در جامعه به معتادان وجود دارد.

محمدحسین همتی بابیان اینکه باید در راستای فرهنگ‌سازی و اجتماعی سازی مبارزه با این‌ پدیده شوم گام برداریم، گفت: متأسفانه امروزه سن اعتیاد در کشور به۱۵ سال کاهش پیداکرده که باید با نگاه بیمار به معتادان برای درمان آن‌ها تلاش کنیم.

وی بابیان اینکه ۳۶ درصد افرادی که در کشور دست به سرقت می‌زنند معتاد هستند، گفت: یکی دیگر از مشکلات عدیده که معتادانی که از مصرف دست کشیده و ترک کرده‌اند با آن مواجه هستند عدم وجود استقبال عمومی جامعه در تعامل با این افراد و حضور آن‌ها در بازار کار است و باید برای ایجاد اشتغال برای این افراد و جلوگیری از بازگشت به دام اعتیاد گام‌های مثبتی برداریم.