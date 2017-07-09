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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۳

در نامه‌های جداگانه‌ای به پورمحمدی و انصاری؛

روحانی چهار قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد

روحانی چهار قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد

رئیس جمهور در نامه‌های جداگانه‌ای به وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ۴ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در نامه‌های جداگانه‌ای به وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ۴ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا ابلاغ کرد.

قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ گردید و قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰.۱.۱ تا ۱۳۲۸.۱۲.۲۹ و قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹.۱.۱ تا ۱۳۳۶.۷.۳۰ و نیز قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵.۶.۱۸ تا ۱۳۰۹.۱۲.۳۰ برای اجرا به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ گردید.

کد مطلب 4025883

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