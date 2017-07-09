عملیات برداشت غلات در استان البرز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای کشت محصول جو و گندم به ترتیب ۶۰۰ و یک‌هزار و ۵۵۰ تن بذور اصلاح شده تولیدی از طریق تولید کنندگان بذور تکثیری، تأمین و پس از عملیات بوجاری و ضدعفونی در بین کشاورزان توزیع شده بود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز سطح پوشش مزارع جو و گندم استان با بذور اصلاح شده را حدود ۷۷ درصد اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه برای تسهیل در روند خرید محصول غله تولیدی استان تمهیدات لازم قبل از شروع عملیات برداشت انجام شده است، گفت: جلسه هماهنگی ستاد برداشت استان به ریاست استاندار البرز و با حضور عوامل دخیل در امر خرید از جمله فرماندهی نیروی انتظامی، آتش نشانی، اتحادیه کمباین داران، شرکت فرآورده های نفتی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد.

حیدری در ادامه از خرید جو در استان خبر داد و گفت: یکهزار و ۹۰ تن جو با قیمت تضمینی ۱۰ هزار و ۳۰۰ ریال از کشاورزان خریداری شده است که پس از عرضه در بورس مبالغ مربوط به حساب کشاورزان واریز می شود.

به گفته وی خرید گندم نیز در مراکز چهارگانه استان در حال انجام است و در مجموع از زمان شروع برداشت ۴۲ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با قیمت تضمینی ۱۳ هزار ریال توسط مراکز خریداری شده است.

حیدری مقدار خرید جو استان در سال زراعی ۹۵ - ۹۴ را حدود یکهزار و ۸۵۰ تن اعلام کرد و گفت: مقدار خرید گندم استان نیز ۴۳ هزار و ۸۵۰ تن بوده است.

وی خاطرنشان کرد: قیمت بازار آزاد جو در سال جاری نسبت به سال زراعی قبل بهبود یافته و بخشی از کشاورزان اقدام به فروش نقدی محصول جو خود به خریداران با قیمت توافقی (نزدیک به قیمت تضمینی) می کنند.