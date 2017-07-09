دختران تکواندو کار قزوینی در انتخابی تیم ملی خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات تکواندو دختران نونهال قهرمانی کشور، تیم استان به دو نشان نقره و یک برنز دست یافت.

در این رقابت ها، محدثه ترابی از الوند نقره گرفت، مطهره پژمان از بیدستان بر سکوی سوم ایستاد و فاطمه رحمانی تکواندو کار قزوینی عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.

رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو نونهالان در حالی به پایان رسید که تیم استان، با هدایت بنفشه نصرتی عنوان پنجم را کسب کرد.

نفرات اول و دوم به همراه کادر فنی به اردو تیم ملی دعوت می شوند.



مسابقات تنیس روی میز هفتگی استان برگزار شد

در پایان این رقابت ها که در رده سنی آزاد برگزار شد، مهیار بهنام نژاد تنیسور قزوینی با شکست حریفان قهرمان شد، فربد کم آزار از سنندج دوم شد و ایلیا جهانفر و حجت امینی از قزوین عنوان سوم مشترک را کسب کردند.

این رقابت ها با شرکت بیش از ۱۵ تنیسور در خانه تنیس روی میز مجموعه غدیر قزوین برگزار شد.

کماندار قزوینی قهرمان مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیا شد

در پایان رقابت های تیراندازی با کمان، کاپ آسیا، اسماعیل عبادی به دو نشان خوش رنگ رسید.

عبادی در بخش انفرادی قهرمان شد و در میکس تیم، ترکیب عبادی و براتچی با برتری برابر چین تایپه به نشان برنز دست یافت.

مسابقات کاپ آسیایی تیراندازی با کمان در چین تایپه برگزار شد.

بانوی خلبان قزوینی فاتح آسمان ایران شد

فاطمه نوری، بانوی خلبان قزوینی در مسابقات پاراگلایدر مسافت آزاد ایران در مشکین شهر عنوان قهرمانی را کسب کرد.

این رقابت‌ها با شرکت ۵۳ خلبان از سراسر کشور برگزار شد.

نوری به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات پاراگلایدر مسافت آزاد روسیه که ماه آینده برگزار می شود شرکت می کند.