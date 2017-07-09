به گزارش خبرنگار مهر، معاون سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم «شب اسماعیل کهرم» که شب گذشته به همت مجله بخارا و فصلنامه صنوبر برگزار شد، گفت: استاد کهرم دانشمند، سخنور و انسان فرهیخته عاشق طبیعت است که به میهنش عشق می ورزد. انسان خدومی که در کنار همه این صفات فعال هم هست تا بتواند اثرگذار باشد.

محمد مجابی افزود: خیلی افراد تنها بلدند نقد کنند و این وسیله ای برای طرح خودشان است، جامعه هم به سمت نقد گرایش بیشتری دارد و کسانی که اشکالات را بیان می کنند بیشتر می پسندد اما استاد کهرم دقیقا جایی که باید اثرگذار باشد فداکارانه حضور پیدا می کند.

وی تصریح کرد: از اینکه ایشان در چه رسانه هایی حضور یافته نباید نگران بود، امروز همه رسانه اند زمانی که شروع کردیم به تهیه برنامه محیط زیستی برای دولت یازدهم حضور استاد کهرم باعث شد برنامه بسیار خوبی تهیه کنیم و افتخار هم می کنیم که رئیس جمهور روحانی فصلی از برنامه های خود را به محیط زیست اختصاص داد.

معاون سازمان محیط زیست ادامه داد: بعد هم در سیاست های ابلاغی فصلی به محیط زیست اختصاص پیدا کرد و استاد کهرم در ده ها جلسه که برای تنظیم سیاست های کلی محیط زیست برگزار شد حضور داشتند و بعد در برنامه ششم هم حضور یافتند و در بند بند آن برنامه هم از ایشان نظر گرفتیم.

مجابی با بیان اینکه باید مطالبه گران عامل باشیم گفت: نمی توان مطالبه گر بود اما نسبت به انسان، حیوان و گیاه بی اعتنا ماند. الان در شرایطی درباره محیط زیست صحبت می کنیم که خوشبختانه محیط زیست بحث جدی شده است اما زمانی می گفتند بحث محیط زیست مانند نقش گل قالی است با این حال همین امروز در جلسه هیات دولت رئیس جمهور یک موضوع مطرح را تنها به دلایل محیط زیستی از دستور جلسه هیات دولت خارج کرد.

وی در پایان با اشاره به فعالیت هنرمندان در حوزه محیط زیست گفت: از حضور هنرمندانی مثل خانم حجار که فعالانه برای آگاه سازی مردم نسبت به محیط زیست تلاش می کنند بسیار خوشحالم. اگر سیمرغی وجود دارد باید همه آن سی مرغ حضور داشته باشند و هیچ یک از ما به تنهایی نمی توانیم کاری از پیش ببریم.