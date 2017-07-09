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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۱

طی حکمی از سوی نوریان؛

سرپرست دفتر تشکل های سیاسی اسلامی دانشگاه آزاد منصوب شد

سرپرست دفتر تشکل های سیاسی اسلامی دانشگاه آزاد منصوب شد

سرپرست دانشگاه آزاد محمد قربانی گلشن آباد را به سمت سرپرست دفتر تشکل های سیاسی اسلامی این دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در این حکم آمده است:

نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در ارتباط و تعامل سازنده با تشکل های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها، به موجب این حکم به سرپرستی«دفتر تشکل های سیاسی - اسلامی» دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می شوید.

امید است رهنمودهای گران سنگ معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره) و رهبر فرزانه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظله) در چگونگی ساماندهی، وحدت، همدلی، صمیمیت و هم افزایی بین تشکل های اساتید، دانشجویان و کارکنان مومن، عالم و تلاشگر نصب العین جنابعالی قرار گیرد.»

کد مطلب 4025896

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