سرپرست دفتر تشکل های سیاسی اسلامی دانشگاه آزاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در این حکم آمده است:

نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در ارتباط و تعامل سازنده با تشکل های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها، به موجب این حکم به سرپرستی«دفتر تشکل های سیاسی - اسلامی» دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می شوید.

امید است رهنمودهای گران سنگ معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره) و رهبر فرزانه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظله) در چگونگی ساماندهی، وحدت، همدلی، صمیمیت و هم افزایی بین تشکل های اساتید، دانشجویان و کارکنان مومن، عالم و تلاشگر نصب العین جنابعالی قرار گیرد.»