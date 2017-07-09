کشف بزرگترین محموله مرفین قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اعلام این خبر گفت:میزان دقیق مرفین کشف شده یک هزار و ۸۶۹ کیلو گرم بوده که حوالی ظهر امروز از داخل یک دستگاه کامیون در یکی از مبادی ورودی شرق استان کرمان کشف و ضبط شد.

وی افزود:این محموله بزرگترین محموله کشف شده مرفین در سال جاری تاکنون بوده است.

به گفته دادستان کرمان راننده کامیون به عنوان متهم در این رابطه دستگیر شده است.

سالاری گفت:گویا این محموله قرار بوده از طریق خاک ایران به خارج از مرزها منتقل شود.

وی افزود:تحقیقات در این باره ادامه دارد.