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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

دادستان کرمان خبرداد:

کشف بزرگترین محموله مرفین قاچاق

کشف بزرگترین محموله مرفین قاچاق

دادستان عمومی و انقلاب کرمان از کشف بیش از ۱۸۰۰ کیلو گرم مرفین  در مبادی ورودی شرق استان کرمان، حوالی ظهر امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اعلام این خبر گفت:میزان دقیق مرفین کشف شده یک هزار و ۸۶۹ کیلو گرم بوده که حوالی ظهر امروز از داخل یک دستگاه کامیون در یکی از مبادی ورودی شرق استان کرمان کشف و ضبط شد.

وی افزود:این محموله بزرگترین محموله کشف شده مرفین در سال جاری تاکنون بوده است.

به گفته دادستان کرمان راننده کامیون به عنوان متهم در این رابطه دستگیر شده است.

سالاری گفت:گویا این محموله قرار بوده از طریق خاک ایران به خارج از مرزها منتقل شود.

وی افزود:تحقیقات در این باره ادامه دارد.

کد مطلب 4025897

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