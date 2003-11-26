هيچ كشوري مخالف قطعنامه پيشنهادي اروپا درباره فعاليتهاي هسته اي ايران نيست

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين اين ديپلمات بلندپايه ايراني با اعلام اينكه جلسه شوراي حكام ساعت 11صبح امروز به وقت وين برگزار خواهد شد، گفت: به دليل اينكه قطعنامه پيشنهادي اتحاديه اروپا مخالفي ندارد شوراي حكام درخصوص اين قطعنامه راي گيري نخواهد كرد و قطعنامه با اجماع تصويب خواهد شد.

وي افزود: احتمال تغيير در يكي از بندهاي پيشنهادي اروپا وجوددارد. در اين بند آمده است كشورهاي غيرتوسعه يافته حق استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي را بصورت كامل دارند در حاليكه شوراي حكام معتقد است عبارت كشورهاي غيرتوسعه يافته بايد به كشورهاي درحال توسعه تغيير كند.

اعضاي حاضر در شوراي حكام معتقدند اين عبارت مربوط به متن اساسنامه سال 1950 بوده و در وضع فعلي يعني سال 2003 بايد اين عنوان تغيير يابد و به استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي حق مسلم كشورهاي در حال توسعه است تبديل شود.

گزارش خبرنگار مهر از وين مي افزايد: جلسه شوراي حكام در ساعت 20/11 به وقت وين براي بررسي قطعنامه پيشنهادي اروپا تشكيل خواهد شد.

رياست اين نشست برعهده نماينده اسپانياست و پس از فرصت كوتاهي كه براي رايزني به اعضاي شوراي حكام داده خواهد شد بلافاصله راي شوراي حكام اعلام خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد: پس از اعلام راي شوراي حكام تعدادي از نمايندگان كشورهاي مختلف از جمله ايران درباره اين قطعنامه و مسائل هسته اي ايران سخنراني خواهند كرد.

خبرهاي تكميلي متعاقبا ارسال خواهد شد.