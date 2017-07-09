برگزاری طرح اوقات فراغت «نشاط معنوی» در سیستان وبلوچستان

حجتالاسلام اسماعیل تدینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح تابستانی اوقات فراغت «نشاط معنوی» در مساجد، موقوفات و بقاع متبرکه استان سیستان و بلوچستان از تاریخ ۱۷تیر ماه تا ۲۶ مرداد برگزار میشود.
وی افزود: پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در فصل تابستان و شناساندن وقف و آموزش قرآن و احکام دینی به عموم جامعه از جمله اهداف اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سیستان و بلوچستان در برگزاری طرح نشاط معنوی است.
وی گفت: آموزش کتابچه موضوعی حفظ قرآن کریم و حفظ سوره واقعه (طرح ۱۴۵۱)، آموزش کتابهای مرتبط با سبک زندگی اسلامی، مباحث تربیتی، اخلاقی و احکام نماز از جمله برنامههای در نظر گرفته شده در طرح «نشاط معنوی» است.
مدیرکل اوقاف وامور خیریه سیستان وبلوچستان با بیان اینکه برنامههای هنری، ورزشی، تفریحی و اردویی نیز در دستور کار است، خاطرنشان کرد: زیارت بقاع متبرکه از مهمترین برنامههای طرح «نشاط معنوی» در تابستان امسال است.
وی با تاکید به اینکه مخاطبان طرح تابستانی «نشاط معنوی» را دانشآموزان دختر و پسر از سنین ۸ تا ۱۸ سال و در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تشکیل میدهند، بیان کرد: آموزش قرآن کریم نظیر روخوانی، روانخوانی، ترجمه، مفاهیم و حفظ قرآن کریم، اعتقادات، داستانهای ائمه معصومین(ع) و پیامبران و احکام به تناسب سطح و مقطع تحصیلی به شرکتکنندگان تدریس می شود.
وی با اشاره به حضور ۶۰ نفر از مبلغان روحانی در استان گفت: این مبلغین درمساجد و بقاع متبرکهای که این طرح برگزار میشود، حضور یافته و در طول طرح نشاط معنوی به فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی می پردازند.
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