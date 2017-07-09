طرح ترافیکی تابستان در بیرجند اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد توفیقی نیا ظهر یکشنبه در ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان بیرجند بیان کرد: طرح ترافیکی تابستان در راستای رفاه حال شهروندان در بیرجند اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه این طرح از ابتدای تیر ماه جاری در بیرجند آغاز شده و به مدت سه ماه نیز ادامه دارد، گفت: برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفین از سوی مقرارت راهنمای و رانندگی و جلوگیری از حوادث رانندگی از جمله اهداف این طرح است.

سرهنگ توفیقی نیا ایجاد آرامش و رضایت مندی مردم و جلوگیری از حوادثی مانند آلودگی صوتی، کشف حجاب و حمل حیوانات و سگ گردانی را از دیگر اهداف اجرای این طرح دانست.

وی با اشاره به محور قاین- بیرجند بیان کرد: از رانندگان خواستاریم نکات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده تا شاهد بروز حوادث ناگوار نباشیم.

فرمانده پلیس راه بیرجند اظهار کرد: عواملی مانند عدم رعایت سرعت مطمئنه، عدم توجه به جلو از مهم ترین عوامل بروز تصادفات بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.