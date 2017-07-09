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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۸

مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان:

همه دستگاهها بایددراجرای برنامه بازنمایی واقعه غدیرخم همکاری کنند

همه دستگاهها بایددراجرای برنامه بازنمایی واقعه غدیرخم همکاری کنند

زنجان-مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان گفت: اجرای برنامه بازنمایی واقعه بزرگ غدیرخم مستلزم همکاری همه دستگاههای فرهنگی استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، مرتضی صفری در دیدار با اعضای اجرایی بنیاد بین المللی غدیر زنجان ، با اشاره به اهمیت و ضرورت تبیین واقعه مهم غدیرخم افزود: دشمنان اسلام امروز توطئه های فراوانی را برای تحریف و کم رنگ نمودن اعتقادات دینی و همچنین دامن زدن به اختلافات مذهبی در بین مسمانان با استفاده از ایادی جاهل خود در منطقه انجام می دهند که باید برای مقابله با این هجمه ها و توطئه های هدفمند با تمام توان و با برنامه مدون عمل نماییم.

وی با اشاره به برنامه بازنمایی واقعه غدیرخم، ادامه داد : این برنامه که چند سالی است با همت بنیاد بین المللی غدیر زنجان و سپاه استان و با همکاری سایر نهادهای فرهنگی از جمله صداوسیما و شهرداری برگزار می شود ، یک کار خوب فرهنگی در راستای تبیین این واقعه مهم تاریخ اسلام می باشد و صداوسیما نیز همانند سالهای گذشته پوشش  گسترده این برنامه را در دستور کار خود دارد .

صفری  در ادامه به تولید و پخش سلسله برنامه های مذهبی با موضوع پاسخ به شبهات دینی به خصوص شبهات پیرامون واقعه غدیرخم اشاره کرده و گفت : این برنامه ها به مدت زمان ۱۵ دقیقه و با دعوت از کارشناسان این حوزه تولید شده و در دهه ولایت پخش خواهد شد .

در ادامه دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر استان نیز ضمن قدردانی از صداوسیمای استان به جهت توجه ویژه به مباحث و موضوعات دینی و مذهبی گفت: رسانه ملی و استانی همواره در خط مقدم جبهه مقابله با جنگ نرم دشمنان  قرار داشته و تمام تلاش خود را در صیانت از ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام داده است .

ناصری با اشاره اجرای برنامه بازنمایی واقعه غدیرخم در شهرهای استان ، انجام درخور و شایسته این برنامه را مستلزم همکاری و هماهنگی تنگاتنگ بین دستگاههای اجرایی و فرهنگی استان دانست و افزود : جهت اجرای بهتر این برنامه در مقایسته با سالهای گذشته و تأثیرگذاری عمیق این برنامه در آحاد مردم می بایست همه امکانات و تجهیزات  لازم به بهترین نحو فراهم گردند که این موضوع نیز همکاری همه دستگاههای استانی را طلب می کند.

کد مطلب 4025904

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