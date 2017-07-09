به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «برج های خاموش» نوشته و کارگردانی زهرا شایان فر برای اجرای عمومی آماده می شود. این اثر نمایشی قرار است تابستان امسال در تالار محراب به صحنه برود.
شهرام نیککار، فرهاد شکراللهزاده، علیرضا رحیمدل، سیاوش قلعهوردی و منیر چراغی نقشهای اصلی نمایش «برجهای خاموش» را بر عهده دارند. سهند آدمعارف، امیر شیخزاده و علی کاظملو در کنار دیگر بازیگران نمایش به ایفای نقش میپردازند. در گروه حرکت، فریبا بگلو، سمیرا صارمی، فائزه بهرامی و جمع دیگری از هنرمندان جوان حضور دارند. خورشید شایانفر نیز بازیگری نوجوان است که در این نمایش برای اولین بار به ایفای نقش میپردازد.
این نمایش داستان سرزمینی را در گذشته یا آیندهای بسیار دور روایت میکند. این داستان میتواند حتی در سیارهای دیگر اتفاق افتاده باشد. در واقع این نمایش، یک روز پرحادثه و پرماجرا از سرزمینی است که نه زمان مشخصی دارد و نه مکان مشخصی. در این نمایش ارتباط انسانها با یکدیگر مورد واکاوی قرار میگیرد.
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