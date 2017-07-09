توسعه گردشگری در اردبیل رویکرد اصلی در اجرای طرح های عمرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از عملیات عمرانی شهرداری اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر عملیات آسفالتریزی معابر اردبیل به صورت شبانهروزی و با هدف جلب رضایت شهروندان و مسافران در دست اجرا است.
وی افزود: فعالیت شبانه شهرداری اردبیل موجب تسریع در روند آسفالتریزی معابر و خیابانها شده و رضایت شهروندان و گردشگران را به دنبال دارد.
فرماندار اردبیل با تأکید به اجرای پروژههای متعدد در پیرامون دریاچه شورابیل اضافه کرد: توسعه امکانات شهری و اجرای پروژههای عمرانی با رویکرد جذب گردشگر داخلی و خارجی مورد حمایت است.
زنجانی همچنین به ضرورت زیباسازی بخشهای مختلف شهر تأکید کرد و گفت: به عنوان مثال زیباسازی پیاده راه شهیدگاه با استقبال قابلتوجهی همراه شده است.
وی به محدود بودن فصل کاری در شهر اردبیل اشاره و تصریح کرد: انتظار میرود شهرداری با سرعت هر چه تمام نسبت به تکمیل پروژههای نیمهتمام به ویژه آسفالتریزی معابر اقدام کند.
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