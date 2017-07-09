به گزارش خبرنگار مهر، حسن ارگی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه سفر یکروزه استاندار سمنان به مهدیشهر و در بازدید از طرحهای صنعتی این شهرستان، به خبرنگاران بیان کرد: در دولت یازدهم ۶۰ طرح تولیدی در حوزه صنعتی مجوز ایجاد اخذ کردند که تحول بسیار خوبی را در این شهرستان رقم زد.
وی بابیان اینکه این واحدهای صنعتی در سالهای آتی به بهرهبرداری کامل میرسند، افزود: سیاست ما در مقوله تولید و اشتغالزایی نخست حفظ وضع موجود و سپس ایجاد فرصتهای جدید است که در این راستا خوشبختانه اقدامات خوبی در مهدیشهر رخداده است.
فرماندار مهدیشهر گفت: تنها ۳۳واحد صنعتی در این شهرستان نیمه فعال و تعطیل هستند که اینها نیز با تلاش مسئولان در کارگروه رفع موانع تولید به حیات مجدد بازخواهند گشت.
ارگی درباره اقدامات صورت گرفته برای بازگشت به چرخه تولید واحدهای صنعتی نیمه فعال، بیان کرد: بیش از ۳۰ میلیارد تومان از طریق سامانه بهین یاب تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و تولیدی این شهرستان در سال گذشته پرداخت شد که اگر مشکل کمآبی درزمینهٔ تولید رفع شود، مشکل چندانی در بخش تولید مهدیشهر وجود نخواهد داشت.
وی افزود:۱۰۸ واحد صنعتی و تولیدی در مهدیشهر فعال است که امیدواریم در سالهای اخیر شاهد فعالیت تمام این واحدها باشیم.
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