باید بین سیاست، ادبیات و هنر با محیط زیست پیوند بزنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم «شب اسماعیل کهرم» که شب گذشته به همت مجله بخارا و فصلنامه صنوبر برگزار شد، گفت: اواسط دهه هفتاد بود که با همکارانم در باغ ملی گیاه شناسی نشسته بودیم و به عنوان پژوهشگران منابع طبیعی بسیار ناراحت بودیم که استاندار وقت گیلان یک رویشگاه ارزشمند منابع طبیعی گیلان را به شهرکی صنعتی اختصاص داده است، همانجا پیشنهاد کردم باید از افرادی مثل اسماعیل کهرم استفاده کنیم.

محمد درویش افزود: یک مشکل متخصصان محیط زیست این است که نمی توانند مسائل خود را برای مردم و مسئولان کشوری به شکل جذاب و فهمیدنی طرح کنند و این دقیقا ویژگی اسماعیل کهرم است با تجربه ای که از جای جای کشور به دست آورده است.

وی ادامه داد: اگر کهرم نخستین چهره محیط زیستی است که در برنامه های مجله بخارا در کنار بیش از ۲۰۰ قله رفیع ادبی و هنری مورد تمجید و تحسین قرار گرفته به این دلیل است که مردی از جنس مردم است و می داند چگونه باید مشکلات را به مردم منتقل کرد.

مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: باید بتوانیم بین سیاست، ادبیات و هنر با محیط زیست پیوند بزنیم چرا که اگر روند تخریب محیط زیست به همین شکل ادامه پیدا کند مجالی برای نویسندگان، هنرمندان و دیگران نخواهد بود که به زندگی ادامه دهند.

درویش تصریح کرد: استانی که بیش از همه از منابع نفتی و آبی برخوردار است از نظر وضعیت آموزش و پرورش در ۳۱ استان کشور سی و یکمین است. ۶ هزار معلم آن مهاجرت کرده اند و ۶ هزار نفر آن نتوانسته اند برای مهاجرت اجازه بگیرند و ۹۵ درصد مردم این استان خواهان مهاجرت شده اند. امروز خوزستان جایی است که نه نویسنده ای مانده و نه مجالی برای نوشتن. باید با حمایت از امثال استاد کهرم نگذاریم این اتفاق برای خوزستان ها بیفتد.

وی در پایان گفت:کهرم بود که یادمان داد اگر بختگان برود بخت از ایران می رود و اگر پریشان خشک شود پریشان حالی ایران را می گیرد. قدردانی از این بزرگان رسم خوبی است به ویژه وقتی که در میان ما حضور دارند. جامعه ای که قدر بزرگانش را بداند هیچ گاه هیچ ماهی در آن سرزمین بی آب نخواهد ماند.