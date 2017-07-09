سیدمحمد میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد به مردم این استان اظهار داشت: از همه دستاندرکاران این امر بزرگ قدردانی دارم و در خصوص اهمیت این موضوع همین بس که مردم استان یزد و گذشتگان ما دستاوردی فراهم کردند که مورد توجه جهانیان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ارزشهای بافت تاریخی از نظر فرهنگی، فناوری، شکل بندی و کالبد ساختار محلی همچنین شیوه و سبک زندگی و هنر معماری سازگار با طبیعت گرم کویر که وجود بادگیرها و سردابها و قناتها نمونه بارز آن است، موجب شده تا توجه کارشناسان جهانی یونسکو به این استان معطوف شود.
استاندار یزد با بیان اینکه بافت تاریخی یزد به عنوان نیاز جهانی تلقی شده است افزود: اهمیت ثبت بافت تاریخی و شهر یزد در جهان در این است که وقتی ثبت جهانی شد، تمام دنیا متوجه میشوند که چنین ارزشهایی در این کشور وجود دارد و میتوانند از آن بهرهمند شوند.
وی عنوان کرد: از دیگر آثار ثبت جهانی شهر یزد، انعکاس هوش، استعداد و شایستگیهای مردم یزد است که در چنین شرایط کویری و خشک یک فضای زندگی و محیطی مناسب و سازگار را ایجاد کرده و زندگی ارزشمندی را فراهم کردهاند.
استاندار یزد اضافه کرد: استان یزد از دیرباز به عنوان مکان زندگی مسالمت آمیز شناخته شده که از سالهای دور ادیان و مذاهب مختلف اعم از زرتشتی، یهودی و مسیحی در کنار مسلمانان به دور از نزاع و درگیری زندگی کردهاند و به زیبایی و خوبی در تعامل بودند و این نشاندهنده صمیمیت و دوستی در این خطه است و از نقاط قوت به شمار میرود.
یزد- استاندار یزد با تقدیر از دستاندرکاران ثبت جهانی بافت تاریخی یزد و تلاشهای انجام شده در این زمینه گفت: ثبت جهانی بافت تاریخی یزد موجب توسعه گردشگری و معرفی سبک زندگی به جهانیان است.
سیدمحمد میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد به مردم این استان اظهار داشت: از همه دستاندرکاران این امر بزرگ قدردانی دارم و در خصوص اهمیت این موضوع همین بس که مردم استان یزد و گذشتگان ما دستاوردی فراهم کردند که مورد توجه جهانیان قرار گرفته است.
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