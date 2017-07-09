تروریسم برای اروپا تهدید است نه روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک «ولادیمیر جباروف» معاون کمیته روابط بین المللی شورای روسیه در نشست پارلمان سازمان امنیت و همکاری اروپا در مینسک اعلام کرد که مردم اروپا را روسیه تهدید نمی کند بلکه تروریسم آنها را تهدید می کند.

جباروف گفت: مبارزه با روسیه که هیچ کسی را تهدید نمی کند، می تواند موجب ایجاد خطرات جبران ناپذیری از سوی تروریسم بین المللی شود.

وی افزود: اروپا نباید با روسیه مبارزه کند، بلکه باید با داعش که به طور واقعی مردم اروپا را تهدید می کند به مبارزه بپردازد. اگر روسیه نبود، افراط گرایان مدتها پیش سلاح های خود را در برابر دموکراسی در اروپا قرار داده بودند.

پیش از این نیز شورای روسیه از تبعیض رسانه ای علیه رسانه های روسی در برخی از کشورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا خبر داده بود.