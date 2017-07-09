کهرم دانشمند مروج علم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش صفاریان پور در مراسم «شب اسماعیل کهرم» که شب گذشته به همت مجله بخارا و فصلنامه صنوبر برگزار شد، گفت: برای من به عنوان یک کارگردان و تهیه کننده تلویزیونی، استاد کهرم اصل جنس است؛ چرا که ما باید به سراغ دانشمندانی برویم که می توانند با مردم صحبت کنند.

این تهیه کننده و کارگردان تلویزیونی ادامه داد: استاد کهرم برخلاف بسیاری که معتقدند باید در حجاب جایگاه آکادمیک پنهان شوند، سعی می کنند فاصله خود با مردم را کم کنند و تجربه من در اغلب برنامه های تلویزیونی از ایشان نشان دهنده یک دانشمند مروج علم است.

وی افزود: در یک برنامه تلویزیونی، استاد کهرم یک پرنده باقرقره زخمی را در دستان خود گرفته بودند و همان گونه که موضوعاتی را برای ما توضیح می دادند، پرنده را نوازش می کردند تا پرنده به خواب رفت و بعد آرام اشک های استاد کهرم جاری شد، این آن نقطه اثرگذاری است که یک برنامه تلویزیونی می تواند روی مردم تاثیر بگذارد.

صفاریان پور تاکید کرد: برای استاد کهرم مهم نیست که در یک جلسه رسمی صدای پرنده ای را دربیاورند یا مثل نقال داستانی را تعریف کنند، اما آنچه کهرم را از دانشمندان دیگر متفاوت می کند، شیفتگی، کنجکاوی و حیرانی ایشان است؛ چراکه او مثلا وقتی که اتفاقی مثل شکافتن یک پیله و زادن یک پروانه را توضیح می دهد، به خوبی می داند که ماجرا چیست، اما باز هم با شگفتی با آن روبرو می شود و با شگفتی هم آن را تعریف می کند.