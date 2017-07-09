به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، ذوالفقار یزدان مهر گفت: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و تعطیلی دانشگاه‌ها و خوابگاه های دانشجویی، مطابق سال گذشته تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجویی در دستورکار قرار گرفته و در مرحله اول بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال در وجه دانشگاه ها پرداخت شده است.

وی ادامه داد: این اعتبار جهت تعمیر، بهسازی و تجهیز فضای خوابگاهی در نظر گرفته شده است و علاوه بر مبلغ فوق اعتبار ویژه ای نیز جهت ارتقای خوابگاه های رتبه ۳ و ۴ به رتبه های بالاتر در نظر گرفته شد که با مشارکت دانشگاه ها در حال انجام است.

مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: پیش بینی می شود با اعتبار در نظر گرفته شده بابت تعمیر و تجهیز فضای خوابگاهی و همچنین ارتقای خوابگاه های رتبه ۳ و ۴ با مشارکت دانشگاه‌ها، شاهد تحولات چشمگیری در فضای خوابگاهی دانشگاه‌های سراسر کشور بوده و فضای مطلوب و مناسب تری را جهت اسکان دانشجویان در سال تحصیلی آینده فراهم کنیم.

وی خاطر نشان کرد: صندوق رفاه دانشجویان در سال ۱۳۹۴ طرح رتبه بندی خوابگاه های دانشجویی را به منظور عادلانه سازی نرخ خوابگاه ها به انجام رساند و در سال ۹۵ مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال بابت ارتقای خوابگاه های رتبه ۵ به ۴ و مبلغ ۲۲۵ میلیارد ریال جهت کمک تعمیر و تجهیز سایر خوابگاه ها در سال ۹۵ اختصاص داد.