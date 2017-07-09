کارفرمایان استان قزوین ۴۲۰ میلیاردتومان به تامین اجتماعی بدهکارند

به گزارش خبرنگار مهر، نصیری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل اداره تامین اجتماعی قزوین برگزار شد اظهارداشت: حیات جامعه به مسائل کار و کارگر بستگی دارد و تامین اجتماعی برای خدمت به کارگران و کارفرمایان تلاش می کند.

وی بیان کرد: اقتصاد جامعه در گرو فعالیت کار و کارگر است و به عنوان یک سازمان عمومی بین نسلی در این مسیر برنامه ریزی کرده ایم تا به اهداف پیش بینی شده دست یابیم.

ارائه ۱۸ نوع خدمت در تامین اجتماعی

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین تصریح کرد: درسازمان تامین اجتماعی ۱۸ نوع خدمت مختلف به افراد تحت پوشش ارائه می شود که این خدمات در استان قزوین در هشت شعبه اصلی، ۸ شعبه اقماری و ۵ کارگزاری بااستفاده از ۴۳۲ نفر از نیروها انجام می شود.

۲۳۱ هزار بیمه شده اصلی در استان قزوین

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۳۱ هزار بیمه شده اصلی در استان داریم که ۱۵۷ هزار بیمه شده اجباری و مشمول قانون کار هستند که با خانواده های خود جمعیتی بالغ بر ۷۸۰ هزار نفر را شامل می شود.

نصیری تصریح کرد: بیش از ۶۲ درصد جمعیت استان قزوین تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند که این میزان در کشور ۵۱ درصد است و ما از میانگین کشور بالاتریم.

وی بیان کرد: در بخش بیمه بازنشستگان و افراد ازکار افتاده ۶۴ هزار خانواده حقوق بگیر داریم.

افزایش حقوق بازنشستگان این ماه پرداخت می شود

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین اضافه کرد: در سال گذشته حداقل حقوق بازنشستگان ۹۱۵ هزار تومان بود که امسال حداقل آن یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود و تفاوت حقوق از بیستم تیرماه پرداخت خواهد شد.

وی افزود:ضریب پشتیبانی در کشور ۵.۵ درصد و در استان ۳.۷ درصد و پایین تر از وضعیت کشوری است و اگر این ضریب کمتر از شش باشد بیانگر بحران در صندوق بازنشستگی است.

نصیری گفت: ۲۳ هزار نفر از افراد بازنشسته شده از محل کارهای سخت و زیان آور و خارج از چارچوب عادی بوده است.

۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کرد در امور بلند مدت و کوتاه مدت

وی در ادامه یادآورشد: در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان در هزینه های کوتاه مدت و بلند مدت هزینه شد.

۱۳ هزار بیمه شده جدید در استان ثبت شد

نصیری در ادامه از ثبت بیمه شده های جدید در استان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۱۳ هزار بیمه شده جدید در استان برای اولین بار ثبت شد و تعداد ۴۵۰۰ نفر نیز بازنشسته داشتیم.

وی بیان کرد: در ارائه تعهدات بلند مدت ماهانه ۹۷ میلیارد تومان در استان پرداخت می شود که این وضعیت در شرایط بحران اقتصادی نگران کننده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین اظهارداشت: در بهترین شرایط میزان وصولی در استان ۸۵ میلیارد تومان است که در پرداخت حقوق افراد تحت پوشش ماهانه ۱۲ میلیارد تومان کسری داریم که باید مدیریت شود و از کمک های تهران نیز برخوردار شویم.

فعالیت ۱۶۰ هزار کارگاه در استان

وی با اشاره به جایگاه صنعتی استان اضافه کرد: در حال حاضر ۱۶۰ هزار کارگاه در استان فعالیت می کند و بیش از ۹۵ درصد از کارفرمایان به صورت اینترنتی لیست بیمه شده را ارائه می کنند.

نصیری بیان کرد: حدود ۷۰ هزار بیمه شده خاص داریم که اگر ماهانه و یا هر سه ماه یکبار به ادارات تامین اجتماعی مراجعه می کردند امروز از طریق دستگاههای ای اتی ام کارهای خود را انجام می دهند.

توسعه خدمات الکترونیک در تامین اجتماعی جدی است

وی از کاهش تصدی گری دولتی خبرداد و اظهارداشت: باافزایش فعالیت کارگزاری ها والکترونیکی کردن امور تلاش می کنیم از مراجعه حضوری شهروندان به ادارات کم کنیم.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اضافه کرد: امروز ابلاغ ها در سازمان تامین اجتماعی الکترونیکی شده است و ابلاغ بدهی نیز به صورت ایمیل به کارفرمایان اعلام می شود تا از مراجعه حضوری به ادارات جلوگیری شود.

۱۰۰ درصد بازرسی کارگاهی الکترونیکی است

وی گفت: به عنوان تنها استانی هستیم که صد درصد بازرسی کارگاهی آن الکترونیک شده است و با ساماندهی نظارت و بازرسی ها همه کارها را مکانیزه انجام می دهیم.

چابک سازی تامین اجتماعی در دستور کار است

نصیری یادآورشد: چشم انداز سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۴ چابک سازی و با نشاط کردن دستگاه است که در این زمینه اقدام خواهیم کرد تا پویایی تامین اجتماعی محقق شود.

وی از بخشودگی کارفرمایان واجد شرایط هم خبرداد و اظهارداشت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و رونق بخش تولید و همراهی با صنعتگران واقعی با اعمال بخشودگی تلاش کرده ایم به کارفرمایان کمک کنیم.

پرداخت بیمه بیکاری به ۷۸۰۰ نفر

نصیری بیان کرد: در استان قزوین مستمری بیمه بیکاری به تعداد ۷۸۰۰ نفر بیمه شده پرداخت می شود.

وی اضافه کرد: در کنار ۱۳ هزار بیمه شده جدید در سال گذشته ۴۵۰۰ نفر بازنشسته نیز داشتیم.

۴۲۰ میلیارد تومان مطالبه تامین اجتماعی از کارفرمایان

نصیری درادامه به اهمیت پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان اشاره کرد و گفت: پرداخت بموقع حق بیمه از سوی کارفرمایان موجب می شود خدمات این سازمان بموقع به افراد تحت پوشش ارائه شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر کارفرمایان استان قزوین ۴۲۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند که پرداخت آن می تواند این سازمان را در اجرای طرحها یاری کند.